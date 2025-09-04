Děčín vytvořil skalní četu, tři lidé budou celoročně sledovat stabilitu stěn
Oba týmy spolupracují mezi sebou i s dalšími odborníky. Pro práci skalní čety je podle Stínila klíčové důkladné zmapování skal (pasportizace). Na základě toho skalní četa určuje, kde a jak bude zasahovat. Zatím vzniklo podle mluvčího 16 pasportů pro dílčí lokality, například v okolí Teplické ulice, Pastýřské stěny či děčínského zámku. Dále pak mezi nimi jsou místa, jako Stoličná hora, Loubská rokle nebo Labská vyhlídka. V dalších letech odborníci takto zmapují stejný počet nových lokalit.
Hlavním úkolem skalní čety je pravidelné sledování a údržba potenciálně nebezpečných skalních objektů vymezených pasportizací. Činnost zahrnuje měření stability skalních masivů specializovanými přístroji, vizuální kontrolu a dokumentaci, odstraňování nežádoucí vegetace pomocí horolezeckých technik a také sanaci drobných skalních zřícení.
Skalní četa má k dispozici také nové auto, které může využívat i v těžkém terénu.
