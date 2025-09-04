https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/decin-vytvoril-skalni-cetu-tri-lide-budou-celorocne-sledovat-stabilitu-sten
Přihlášení

Děčín vytvořil skalní četu, tři lidé budou celoročně sledovat stabilitu stěn

4.9.2025 11:14 | DĚČÍN (ČTK)
Město Děčín vytvořilo skalní četu. Tři lidi se budou celoročně starat o skály, sledovat budou stabilitu stěn a zajistí prevenci zřícení částí skal. Náklady na projekt jsou zhruba 11 milionů korun, dotace z programu Interreg Česko–Sasko 2021–2027 pokryje 80 procent. ČTK to řekl mluvčí radnice Luděk Stínil.
 
Specializovaný tým fungoval dosud v regionu v národním parku České Švýcarsko. Druhý tým je nyní v Děčíně. "Založení skalní čety je pro Děčín i jeho okolí důležité. Vzhledem k častějším klimatickým změnám, riziku lesních požárů a stále větší popularitě lezení po místních skalách je nezbytné, abychom měli tým lidí, který se soustavně věnuje prevenci a ochraně skalních masivů," uvedl náměstek primátora Ondřej Smíšek (Náš Děčín). Dosud si na práci ve skalách radnice najímala externí firmy.

Oba týmy spolupracují mezi sebou i s dalšími odborníky. Pro práci skalní čety je podle Stínila klíčové důkladné zmapování skal (pasportizace). Na základě toho skalní četa určuje, kde a jak bude zasahovat. Zatím vzniklo podle mluvčího 16 pasportů pro dílčí lokality, například v okolí Teplické ulice, Pastýřské stěny či děčínského zámku. Dále pak mezi nimi jsou místa, jako Stoličná hora, Loubská rokle nebo Labská vyhlídka. V dalších letech odborníci takto zmapují stejný počet nových lokalit.

Hlavním úkolem skalní čety je pravidelné sledování a údržba potenciálně nebezpečných skalních objektů vymezených pasportizací. Činnost zahrnuje měření stability skalních masivů specializovanými přístroji, vizuální kontrolu a dokumentaci, odstraňování nežádoucí vegetace pomocí horolezeckých technik a také sanaci drobných skalních zřícení.

Skalní četa má k dispozici také nové auto, které může využívat i v těžkém terénu.

reklama
 
