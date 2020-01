Děčínská zoo zavřela kvůli ptačí chřipce pavilon ptáků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | www.zoodecin.cz Děčínská zoologická zahrada jako prevenci proti ptačí chřipce přemístila ptáky z volných prostor do uzavřených voliér.

Děčínská zoologická zahrada jako prevenci proti ptačí chřipce přemístila ptáky z volných prostor do uzavřených voliér. Ptačí chřipka se v České republice objevila koncem minulého týdne v jednom malém chovu, je i v některých okolních státech. Snížit riziko nákazy má i uzavření ptačího pavilonu. Včera to řekla mluvčí zoo Alena Houšková.

Všechny druhy ptáků z volných výběhů zoo už přemístila do uzavřených voliér. "Jedná se například o všechny druhy vrubozobých, ale také jeřáby mandžuské nebo pávy korunkaté, kteří se za normální situace pohybují v areálu zoo zcela volně. Opeřenci ve voliérách navíc dostávají krmení a vodu pod dřevěné stříšky, aby nemohlo dojít ke kontaminaci trusem volně žijících ptáků," uvedl vrchní chovatel děčínské zoo Petr Haberland.

Ptačí dům je nyní zcela uzavřený. Dovnitř se nedostanou návštěvníci a jeho obyvatelé musí zůstat pouze ve vnitřních expozicích bez možnosti výletu do venkovních voliér. To se týká velkých papoušků, jako jsou kakadu, ara a další. Při péči o ptáky se dodržují přísnější hygienická pravidla. Před jejich expozicemi jsou umístěny dezinfekční rohože a ošetřovatelé používají nářadí určené jen pro daný výběh. "Na doporučení veterinární správy jsme v areálu zoo odinstalovali také všechna krmítka pro volně žijící ptactvo, abychom ho zbytečně nelákali do blízkosti našich svěřenců," uvedl Haberland.

V případě výskytu nemoci v bližším okolí zoo by podle Houškové zahrada podnikla další kroky.

