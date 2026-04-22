Delší sucho se v ČR podepisuje i na lesích, 60 procent z nich trpí vysokým stresem
Data ústavu vycházejí ze sítě DendroNetwork, kterou spravuje. Srážkové úhrny jsou podprůměrné víceméně již od podzimu, zima byla na sníh chudá. Podle informací na webu InterSucho bylo výrazné a horší sucho v půdě do jednoho metru v pondělí na pětině území, na další pětině bylo mírné sucho a podle předpovědí se bude situace zhoršovat a rozsah sucha se bude zvětšovat. V následujících dnech až do konce týdne pršet nemá a podle měsíčního výhledu počasí, jak jej v pondělí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav, se neočekávají do poloviny května ani průměrné srážky.
"Šedesát procent lesů nyní čelí velmi nepříznivým podmínkám, které mohou zásadně ovlivnit jejich vitalitu a stabilitu. To jasně ukazuje na rozsáhlý vodní deficit v lesních ekosystémech," uvedl CzechGlobe. Co znamenal dlouhodobější nedostatek vody, bylo možné sledovat před deseti lety, kdy začaly plošně hynout smrkové lesy. "Stromy jsou náchylnější k napadení škůdci, zejména kůrovcem, ale i k chorobám," popsali rizika odborníci.
Současně nedostatek vody ztěžuje obnovu lesů, zejména umělou výsadbu. Velké množství sazenic se neuchytí a je třeba v dalším vhodném období sázet nové. Obnova se tak vlastníkům lesů prodražuje a prodlužuje. Dospělé stromy vstupují do vegetační sezony oslabené, což snižuje jejich přírůstky a schopnost regenerace. "Pokud se k současné situaci přidají další epizody sucha a vysokých teplot, může dojít k dalšímu prohlubování stresu. Zvyšuje se tak riziko dlouhodobého poškození lesů a v krajních případech i odumírání," uvedl CzechGlobe.
