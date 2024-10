Deset elektroaut najednou se může nabíjet v Českých Budějovicích u Globusu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Společnost E.ON otevřela v Českých Budějovicích u hypermarketu Globus nejvýkonnější dobíjecí místo na jihu Čech. U pěti stanic se může najednou nabíjet až deset elektromobilů, každá má dva dobíjecí body. Tři stanice mají výkon 300 kW, dvě 50 kW. V této lokalitě už byla jedna stanice pro nabíjení dvou aut s výkonem 50 kW. Při slavnostním zahájení provozu to řekl Martin Klíma, jednatel společnosti E.ON Drive Infrastructure, která má v rámci skupiny E.ON výstavbu a správu veřejné dobíjecí sítě na starost. Na jihu Čech provozuje 150 stanic."Hub (místo pro nabíjení elektromobilů) jsme umístili strategicky u hypermarketu Globus, protože se tak nachází u důležitých dopravních tepen, silnice E49 směrem na Písek a Plzeň a budoucí severní spojky, která dopravu povede k dálnici D3. Stanice Alpitronic o výkonu až 300 kW jsou zárukou toho, že řidiči dobijí rychle na další stovky kilometrů. Pokud automobil dokáže přijmout tolik energie, plně se nabije zhruba za 15 až 20 minut. Další stanice o výkonech 50 kW jsou tu pak pro ty, kteří tolik nechvátají a dobíjení chtějí spojit například s nákupem díky obchodnímu centru,“ řekl Klíma. Investice byla deset milionů Kč.

Starší dobíječka u Globusu patří k nejvyužívanějším místům na jihu Čech. "V letošním roce na ní zákazníci dobíjeli 1604krát a odebrali přes 27,6 MWh elektrické energie. Za tři čtvrtě roku je to skoro stejné množství jako za celý loňský rok,“ řekl mluvčí E.On Roman Šperňák.

Řidiči elektromobilů na jihu Čech od ledna do září odebrali ze sítě E.On Drive 275,7 MWh, to je oproti stejnému období loni o 41,1 procenta víc. Počet dobíjení ve sledovaném období narostl o 2738 na 13.160. Na jihu Čech provozuje E.On 150 stanic ve 48 lokalitách, které mají 280 dobíjecích bodů.

Dalších 23 stanic chce společnost zprovoznit do roku 2026. Náklady by měly být 184 milionů Kč. "Jedná se o okresní města, plus tam máme menší města typu Vodňany nebo Volyně. Bude to Jindřichův Hradec, Písek, Český Krumlov dále České Budějovice, kde budeme doplňovat v dalších třech lokalitách.

V České republice pokrývá síť E.ON Drive všechny kraje a má dohromady 531 dobíjecích bodů na 261 stanicích ve 200 lokalitách. V celé republice je zhruba 2000 dobíjecích stanic různých provozovatelů.

Počet dobíjecích stanic v Jihočeském kraji meziročně zvýšila i skupina ČEZ, letos jich provozuje 38, to je dvakrát víc než loni. "V průměru má každá dva dobíjecí body. Už několik měsíců mohou řidiči u ČEZ na jihu Čech dobíjet i ultrarychle, a to u 150kW stojanu u RetailParku Lišov. V příštích letech by chtěl ČEZ na jihu Čech zprovoznit další desítky dobíjecích stanic,“ řekl mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

Celkově za letošní první pololetí zákazníci u jihočeských stojanů Skupiny ČEZ odebrali téměř 140 MWh energie, to je o 52 procent více než ve stejném období loňského roku. Nejčastěji lidé letos dobíjeli své elektromobily na stojanech v Českých Budějovicích, Třeboni, Prachaticích a Vimperku.

Celá síť veřejných dobíjecích stanic ČEZ má už téměř 800 stojanů. Za posledních 12 měsíců se jejich počet v republice zvýšil o 135. Velká část nových dobíječek měla výkon 150 kW a vyšší, který umožňuje řidičům za deset minut doplnit baterie na dalších až 150 kilometrů jízdy, dodal Sviták.

