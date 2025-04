Desítky dobrovolníků uklízely přírodní památku Plachta na okraji Hradce Králové

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ČSOP Jaro Jaroměř Přírodní památka Plachta má rozlohu asi 56 hektarů a je na jihovýchodním okraji Hradec Králové. Přestože se nachází mezi městskými částmi Malšovice a Moravské Předměstí v těsném sousedství městské zástavby, zahrnuje tůně, rybníky, písčiny, vřesoviště, rašelinné louky, lesní porosty a rozptýlené skupiny křovin.

Do úklidu přírodní památky Plachta na okraji stotisícového Hradce Králové se dnes zapojily desítky lidí. Dobrovolníci odstraňovali náletové dřeviny nebo sbírali odpadky. ČTK to řekl jeden z organizátorů David Číp. Akce se koná každoročně při příležitosti Dne Země."Dnešní brigáda byla věnována jako vzpomínka a poděkování Miroslavu Mikátovi, bez něj by lokalita Na Plachtě už neexistovala a bylo by zde sídliště," řekl ČTK další z organizátorů Martin Hanousek.

Dlouholetý pracovník Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové, entomolog a známý královéhradecký ochránce přírody Mikát zemřel letos 2. dubna v 65 letech po dlouhé nemoci, uvedlo na webu hradecké MVČ.

Na jeho počest a z jeho nálezů byly pojmenovány dva druhy a jeden poddruh brouků - Bathyscia mikati Udržal; Brachysomus mikati Košťál a Tetrops gilvipes mikati Sláma. "Miroslav Mikát se angažoval v boji o osud lokality Na Plachtě, přes prosazování netradičních metod managementu až po osvětu a brigády na údržbu lokality," uvedlo muzeum.

Při dnešní akci brigádníci vyřezávali křoví a náletové dřeviny, hrabali trávu, odklízeli větve nebo upravovali hnízdní plochy pro včelí a další hmyz. "Do dnešní akce se zapojilo asi 130 lidí, přálo nám počasí," řekl ČTK Číp.

Na ploše bývalého vojenského cvičiště, která nebyla zastavěna a ani nezarostla lesem, vzniklo ideální stanoviště pro vzácné druhy hmyzu a obojživelníků. Část lokality je vyhrazena pro divoké koně, kteří šetrně pomáhají udržovat zdejší travní porosty a tím i životní prostor pro mnohé bezobratlé živočichy.

Na Plachtě roste na 720 druhů vyšších rostlin, 107 druhů hub, 69 druhů mechů a žije 2250 druhů živočichů, z toho 107 druhů patří mezi ohrožené, silně ohrožené či kriticky ohrožené druhy, 19 druhů je evropsky významných, uvedli ochránci. Jde například o ohrožené druhy ropuch či korýšů.

Terén Plachty nechávají ochránci přírody pravidelně rozjezdit těžkými vojenskými vozidly, například pásovými transportéry a tanky. V narušené půdě vzniknou otevřené pískové biotopy a nové tůně, které k životu potřebují různí vzácní živočichové. Když armáda cvičiště opustila, začala Plachta rychle zarůstat dřevinami. Cílem ekologů je zachovat v lokalitě bezlesí.

Armáda Plachtu opustila v roce 2009. V letech 1998 a 2012 byly jednotlivé části Plachty vyhlášeny přírodní památkou. V roce 2009 byla část území přírodní památky Na Plachtě zařazena do celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

