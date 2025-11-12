https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/desitky-ekologickych-aktivistu-vnikly-v-belemu-do-konferencni-zony-cop30
Desítky ekologických aktivistů vnikly v Belému do konferenční zóny COP30

12.11.2025 10:03 (ČTK)
Ilutrační foto
Foto | Amazônia Real / Flickr
Na klimatické konferenci COP30 v brazilském Belému v úterý večer místního času desítky domorodých obyvatel a ekologických aktivistů vnikly do zóny, kde jednají delegace. Podle místních médií je na chodbě před konferenčními sály zastavila bezpečnostní služba a dva její členové při tom utrpěli lehká zranění.
 
"Skupina demonstrantů prošla přes kontrolní bariéry u hlavního vchodu do COP a způsobila lehká zranění dvěma členům bezpečnostní služby a menší škody v budově," uvedli organizátoři konference. Dodali, že konání akce, jež potrvá do 21. listopadu, to nenarušilo. Incident se stal krátce po tiskové konferenci, na níž se hovořilo o výsledcích jednání druhého dne COP30.

Podle brazilského zpravodajského serveru G1 nejprve do budovy pronikla skupina lidí z domorodých komunit, soudě podle jejich tradičního oblečení, a krátce po nich přes hlavní vchod a kontrolní skenery začali procházet ekologičtí aktivisté s vlajkami a transparenty.

Někteří demonstranti volali "Nemohou rozhodovat o nás bez nás". Podle agentury AP domorodým obyvatelům Amazonie vadí, že nejsou dostatečně zastoupeni na konferenci, která jedná o zmírnění emisí skleníkových plynů. Amazonský deštný prales je přitom označován za zelené plíce planety.

Klimatické konference OSN, které se konají už 30 let, podle AP dlouho domorodé komunity opomíjely. Brazilská vláda jim ale slíbila, že letos budou konečně více slyšet. Zastoupení na konferenci však mají tyto kmeny jen, pokud jsou součástí národní delegace. Brazílie je do své delegace zahrnula a vyzvala ostatní země, aby učinily totéž.

Někteří členové domorodých komunit kritizují také to, že brazilská vláda kvůli konání COP30 investovala do vylepšení infrastruktury města Belém, ačkoliv na vzdělávání či zdravotnictví pro domorodé obyvatele Amazonie peníze chybí.

"Neudělali to proto, že by byli špatní lidé. Jen se zoufale snaží chránit svou zemi, své lesy a řeky," řekl AP Agustin Ocaňa ze světového sdružení mládežnických nevládních organizací.

Několik desítek zástupců kmenů z brazilské Amazonie i okolních zemí připlulo na COP30 přes celý kontinent po Amazonce a jejích přítocích a po cestě viděli dopady nelegální těžby dřeva a surovin na deštný prales. "Těžba fosilních paliv zpustošila naše území, celé komunity v tomto křehkém ekosystému zmizely a ty, co zůstaly, nemají z této těžby nic, zůstávají nejchudší v zemi," postěžoval si jeden člen kečuánského kmene z Ekvádoru.

První velkou iniciativou oznámenou už minulý týden na klimatickém summitu před COP30 je program Tropical Forest Forever Facility (TFFF), jehož cílem je získat od států a soukromých investorů 125 miliard dolarů (asi 2,6 bilionu Kč) na ochranu tropických pralesů. Správcem fondu má být Světová banka a nejméně pětina prostředků má jít domorodým obyvatelům a místním komunitám v tropických pralesích.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
SV

Slavomil Vinkler

12.11.2025 12:46
„Změny klimatu jsou vážným problémem, ale nebudou znamenat konec civilizace,“ píše Bill Gates. Zároveň říká, že „teplota není nejlepším způsobem měření pokroku ohledně klimatu“. Naráží tím na Pařížskou dohodu z roku 2015, která stanovila cíl udržet oteplení do 1,5 °C oproti předindustriální éře. Konference COP30 by se podle něj měla soustředit spíše na věci, „které mají největší dopad na lidský blahobyt“, neboť se ukazuje, že ekonomický růst může výrazně snížit počet úmrtí souvisejících s klimatem.
Judith Curryová ve své zprávě o klimatickém hodnocení amerického ministerstva energetiky, publikované 29. července 2025: „Klimatická změna je reálná a zaslouží si pozornost. Není však největší hrozbou, které lidstvo čelí. Tou je globální energetická chudoba. Jako člověk, který si cení dat, vím, že zlepšení lidských životních podmínek závisí na rozšíření přístupu ke spolehlivé a dostupné energii. Klimatická změna je výzvou, nikoli katastrofou. Ale chybná politika založená spíše na strachu než na faktech by mohla ohrozit lidské blaho.“
