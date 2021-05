Děti by měly lézt po stromech i pracovat s nožem, přesvědčuje kampaň lesních školek

Foto | Markus Spiske / Markus Spiske / Unsplash Takzvané "přínosné riziko" zažívají děti v lesní školce po celý rok.

Pod nenápadným dohledem dospělých mohou děti pracovat s ostrými nástroji, lézt na stromy nebo se pohybovat kolem ohně. Postupné a úměrné dávkování rizika je prospěšné. To je hlavní poselství kampaně Venku je bezpečně, kterou spustila Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ). Podle předsedkyně ALMŠ Terezy Valkounové děti těmito zkušenostmi získávají zručnost i sebedůvěru.

"Chceme ukázat, že když jsme venku, tak se tam můžeme cítit bezpečně. I když máme v rukou ostré nástroje jako jsou nože, když se děti rozhodnou, že polezou na stromy, nebo když se potřebujeme ohřát u ohně," uvedla Valkounová v pražské lesní školce Hvězdy v lese. Ta má zázemí na Bílé hoře, nedaleko obory Hvězda, většinu dne však děti tráví v přírodě.

"Současná pandemická situace vyhnala hodně rodin a dětí ven. A přijde nám, že tuto zkušenost, kterou známe z lesních školek - jak být připraven a jak si užít i ty řekněme, potenciálně rizikové situace, můžeme předat dál," uvedla ke kampani. "Takže budeme během tohoto měsíce na sociálních sítí a formou různých článků a rozhovorů předávat toto naše know-how, jak obrazem - jak to vypadá, když jsou děti venku a pracují s tím rizikem - tak i tím, co máme my jako dospělí připraveno. Mám na mysli například pravidla, která máme s dětmi domluvená," dodala.

Takzvané "přínosné riziko" zažívají podle ní děti v lesní školce po celý rok. "Schválně používáme takový, až provokativní, název, protože věříme, že právě seznámení se s rizikem je něco, co potřebují pro svůj život," míní.

V Česku je podle informací ALMŠ 140 lesních školek. Například v Německu jich podle dat organizace funguje dva a půl tisíce.

