Děti ze základních škol na Mostecku vysadily do Bíliny 100 kilo ryb

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rybáři společně s dětmi ze základní školy v Mostě vysadili do řeky Bíliny 100 kilo ryb. S obnovou života v původně jedné z nejšpinavějších českých řek začal Český rybářský svaz ve spolupráci s Unipetrolem v roce 2010. Od té doby bylo do řeky vypuštěno deset tun ryb v hodnotě jednoho milionu korun, informoval mluvčí skupiny Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.

Bohatý program pro žáky prvního stupně místní školy připravilo Ekologické centrum Most. "Kromě zasvěceného výkladu o zajímavostech ze života ryb a nesmírném významu řeky Bíliny pro náš region čekala na děti řada zábavných aktivit od her a kvízů přes samotné vypouštění ryb do řeky až po závěrečné opékání špekáčků na ohni," popsala průběh akce vedoucí centra Martina Černá. Děti se podle ní těší na další vysazování ryb, které se uskuteční na podzim.

Spolupráci s petrochemickou společností si pochvaluje i Severočeský územní svaz Českého rybářského svazu. "Kvůli dřívějšímu silnému znečištění byla Bílina dlouho považována za mrtvou, ale společným úsilím se nám podařilo navrátit do jejích vod život, z čehož máme velkou radost," řekl mluvčí Severočeského územního svazu Jan Skalský. Doplnil, že v řece se prohánějí nové kusy cejna, perlína či plotice.

Bílina pramení v Loučenské hornatině Krušných hor a v Ústí nad Labem se vlévá do Labe. Její tok měří 83,6 kilometru.

reklama