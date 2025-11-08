https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rybniky-na-pardubicku-mely-mene-vody-kormorani-lovili-rybi-nasady
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Rybníky na Pardubicku měly méně vody, kormoráni lovili rybí násady

8.11.2025 17:10 | LÁZNĚ BOHDANEČ (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Frans & all / Flickr
V rybnících na Pardubicku bylo letos méně vody než loni, kdy jí byl dostatek. Rybníky byly i na polovičním stavu vody, kormoránům se tak snadněji lovily rybí násady a opět rybářům způsobili velké škody. ČTK to řekl majitel společnosti Rybniční hospodářství Adolf Vondrka.
 
Firma má sídlo v Lázních Bohdaneč a hospodaří na 53 rybnících na Pardubicku o rozloze zhruba 600 hektarů. "Letošní sezona byla méně vydatná na vodu. Dvouleté násady byly terčem kormoránů, kusy v chovu nám budou chybět," řekl Vondrka.

Aby kapr dorostl do 3,5 až čtyř kilogramů, tedy do tržní váhy, trvá to zhruba čtyři roky. Tržní ryby, které bude rybářství v daném roce prodávat, vyrůstají v rybnících, které jsou napájené z Opatovického kanálu. Nedostatek vody proto neměly. "Nebo se snažíme vodu udržet v rybničních soustavách, aby v rybnících bylo dost vody. Náš plán se nám daří docela plnit, i když váhové přírůstky nebyly letos nejlepší kvůli tomu, že kolísaly teploty," podotkl Vondrka.

Společnost produkuje ročně zhruba 220 tun ryb. Dodává je na český trh a vyváží do Polska nebo Německa. Výběrový kapr bude mít letos lehce nad 3,5 kilogramu. Ceny ryb nechává společnost stejné jako loni a lidé s nimi mohou počítat, až budou kupovat vánočního kapra nebo jinou rybu. "Nenarostly nám významně ceny vstupů, rozhodli jsme, že ceník podržíme až do Vánoc," řekl Vondrka.

Výběrový kapr tak stojí 145 korun za kilogram a kapr v první jakostní třídě je na kilogramu o deset korun levnější. Rybářství mívá v nabídce také amura, pstruha, lína, candáta, okouna nebo štiku. Kapři jsou minimálně přikrmovaní obilninami, aby nebyli moc tuční. Živí se hlavně planktonem.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kapr v rybníce Foto: Capri23auto Pixabay Rybáři na Chomutovsku mají podezření na týrání zvířat, kapry našli v boxu v autě amur bílý Foto: Peter Halasz Wikimedia Commons Rybník Dlouhý v Lanškrouně se začne napouštět. Trávu v něm zlikvidují amuři Stav vody v nádrži Nové Mlýny 31. 7. 2025. Foto: Povodí Moravy Povodí Moravy za léto eviduje osm úhynů ryb v tocích kvůli nedostatku kyslíku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist