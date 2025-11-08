Rybníky na Pardubicku měly méně vody, kormoráni lovili rybí násady
Aby kapr dorostl do 3,5 až čtyř kilogramů, tedy do tržní váhy, trvá to zhruba čtyři roky. Tržní ryby, které bude rybářství v daném roce prodávat, vyrůstají v rybnících, které jsou napájené z Opatovického kanálu. Nedostatek vody proto neměly. "Nebo se snažíme vodu udržet v rybničních soustavách, aby v rybnících bylo dost vody. Náš plán se nám daří docela plnit, i když váhové přírůstky nebyly letos nejlepší kvůli tomu, že kolísaly teploty," podotkl Vondrka.
Společnost produkuje ročně zhruba 220 tun ryb. Dodává je na český trh a vyváží do Polska nebo Německa. Výběrový kapr bude mít letos lehce nad 3,5 kilogramu. Ceny ryb nechává společnost stejné jako loni a lidé s nimi mohou počítat, až budou kupovat vánočního kapra nebo jinou rybu. "Nenarostly nám významně ceny vstupů, rozhodli jsme, že ceník podržíme až do Vánoc," řekl Vondrka.
Výběrový kapr tak stojí 145 korun za kilogram a kapr v první jakostní třídě je na kilogramu o deset korun levnější. Rybářství mívá v nabídce také amura, pstruha, lína, candáta, okouna nebo štiku. Kapři jsou minimálně přikrmovaní obilninami, aby nebyli moc tuční. Živí se hlavně planktonem.
