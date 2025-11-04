https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rybari-na-chomutovsku-maji-podezreni-na-tyrani-zvirat-kapry-nasli-v-boxu-v-aute
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Rybáři na Chomutovsku mají podezření na týrání zvířat, kapry našli v boxu v autě

4.11.2025 11:16 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Capri23auto / Pixabay
Rybářská stráž má podezření na týrání zvířat u vodní nádrže Nechranice na Chomutovsku. Cizinci z Litvy odnášeli ulovené kapry do plastových nádob do auta. Navíc porušili několik pravidel. Kapry si rybáři mohou odnést pouze dva, cizinci jich měli osm a dalšího zrovna chytili, když za nimi dorazili strážci. Zároveň si o úlovcích nevedli žádnou evidenci, která je povinná. Ryby se podařilo díky rychlému zásahu vrátit do vody. ČTK o tom informoval mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský.
 
"Když jsou nižší teploty, zvládají ryby takové podmínky lépe," uvedl Skalský. Přesto by podle něj měla záležitost posoudit veterinární správa. Ryby se tísnily v malém prostoru a hrozilo jejich uhynutí.

Litevci měli krátkodobé povolenky, které jim rybářská stráž zadržela. Skalský podotkl, že je důležité každý ulovený kus evidovat, aby měli rybáři přehled o počtu ryb v nádržích. "Vše bude sepsáno a bude předáno orgánům státní správy," řekl Skalský. Za přestupky hrozí cizincům nižší pokuty. Vyšším peněžitým trestům mohou čelit, pokud orgány rozhodnou, že šlo o týrání.

Rybářské svazy dlouhodobě volají po zpřísnění trestů. Mluvčí podotkl, že nejde o ojedinělý případ a současná výše pokut přestupce ani pytláky neodrazuje. Na nechranické nádrži stráž nedávno zadržela povolenku rybáři z Německa, který si ponechal čtyři nezapsané kapry. Ryby měl v igelitovém pytli v autě. Rovněž se je podařilo vrátit v pořádku zpět do přehrady.

Na Ústecku našla stráž u dvou nádrží uhynulé kapry v saku na ryby. Rybáři si mohou ponechat kapry do určité velikosti, v obou případech byly ryby výrazně větší. Také tento případ by mohl skončit pokutou za týrání.

Pražská EVVOluce

