Rybáři na Chomutovsku mají podezření na týrání zvířat, kapry našli v boxu v autě
Litevci měli krátkodobé povolenky, které jim rybářská stráž zadržela. Skalský podotkl, že je důležité každý ulovený kus evidovat, aby měli rybáři přehled o počtu ryb v nádržích. "Vše bude sepsáno a bude předáno orgánům státní správy," řekl Skalský. Za přestupky hrozí cizincům nižší pokuty. Vyšším peněžitým trestům mohou čelit, pokud orgány rozhodnou, že šlo o týrání.
Rybářské svazy dlouhodobě volají po zpřísnění trestů. Mluvčí podotkl, že nejde o ojedinělý případ a současná výše pokut přestupce ani pytláky neodrazuje. Na nechranické nádrži stráž nedávno zadržela povolenku rybáři z Německa, který si ponechal čtyři nezapsané kapry. Ryby měl v igelitovém pytli v autě. Rovněž se je podařilo vrátit v pořádku zpět do přehrady.
Na Ústecku našla stráž u dvou nádrží uhynulé kapry v saku na ryby. Rybáři si mohou ponechat kapry do určité velikosti, v obou případech byly ryby výrazně větší. Také tento případ by mohl skončit pokutou za týrání.
