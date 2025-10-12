https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rybnik-dlouhy-v-lanskroune-se-zacne-napoustet-amuri-zlikviduji-travu
Rybník Dlouhý v Lanškrouně se začne napouštět. Trávu v něm zlikvidují amuři

12.10.2025 19:21 | LANŠKROUN (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Peter Halasz / Wikimedia Commons
Rybník Dlouhý v Lanškrouně na Orlickoústecku, který byl měsíce vypuštěný kvůli stavbě hráze pro biotopové koupaliště, se brzy začne zaplňovat vodou. Jeho zarostlé dno chtěli před tím rybáři posekat, ale nikdo si na zakázku netroufl. Trávu nakonec zlikvidují amuři. ČTK to řekl ředitel Rybářství Litomyšl Michal Brychta.
 
"Nikdo do toho nechtěl jít, že by si zničil sekačku. Jsou tam kameny, bylo by problematické trávu a rostliny odstranit. Rybník proto napustíme a nasadíme tam amura, který je jediná ryba, která žere trávu a která má na to uzpůsobený trávicí trakt," řekl Brychta.

Žulová hráz je součástí biotopového koupaliště, které staví město. Rybáři museli dvacetihektarový rybník kvůli stavebním pracím vypustit. Podle Brychty ho začnou napouštět co nejdřív, přítok ale není moc silný. Když nezaprší, napouštění potrvá asi měsíc, při vydatných deštích to může být asi týden.

"Ryby tam dáme co nejdřív, ale musíme sledovat vodu, aby měly optimální prostředí. Může se stát, že v zimě bude kyslíkový deficit, počítáme s tím, že tam možná budeme muset dát aeraci," řekl Brychta.

V rybníce se bude dát už příští léto koupat. V letošní sezoně tam koupání možné nebylo, protože byl kvůli stavbě biotopu vypuštěný. Stavební firma začala v červnu stavbou hráze a práce pokračují. "Pracuje se na výstavbě sítí, vyklidila se restaurace, opravují se její krovy a půda a upravuje se terén pro koupaliště. Určitě se v dohledné době začne betonovat, potom podkládat fólie do biotopu," řekl místostarosta Miloš Smola (3PK).

Příští rok v létě sezona biotopového koupaliště podle Smoly ještě nezačne. Stavební práce potrvají déle. "Byli bychom rádi, když bude stavební termín splněný, to je půlka září. Nechci nic slibovat. Je potřeba se připravit na sezonu, která nejspíš začne v roce 2027," řekl Smola.

Rybník Dlouhý bude od přírodního koupaliště oddělený hrází, protože se v něm často kazí voda a kvůli tomu v něm hygienici vyhlašují zákaz koupání. Koupaliště bude mít tvar kapky. Za práce dá město asi 93 milionů korun bez DPH.

