Povodí Moravy za léto eviduje osm úhynů ryb v tocích kvůli nedostatku kyslíku
Za stejné období loni, tedy od začátku června do konce srpna, šlo o tři úhyny ryb způsobené kyslíkovým deficitem. A to v Jevišovce na přítoku do vodního díla Výrovice, na řece Svratce v Přízřenicích a v Moravské Dyji v Dačicích. "Největším z nich byl ten na řece Svratce v Přízřenicích – zde se jednalo o stovky kusů ryb různých druhů i stáří, celkem přibližně 200 kg mrtvých ryb," uvedla mluvčí.
V letních měsících mohou být pro ryby problémem vysoké teploty v kombinaci s přemnoženými sinicemi. Platí, že čím teplejší je voda, tím méně kyslíku se v ní dokáže rozpustit. V teplé vodě s vysokým obsahem živin, jako je dusík či fosfor, se pak sinice rychle množí. Ty přes den kyslík sice vytvářejí, ale v noci ho naopak spotřebovávají. A pokud je jich hodně, mohou ho z vody odebrat téměř úplně, což je pro ryby fatální.
Úhynům ryb konkrétně v Dyji v důsledku nedostatku kyslíku mají zabránit opatření, která navrhne pracovní skupina. Státní podnik v reakci na úhyn už přistoupil například ke zvýšení četnosti monitoringu kvality vod v Dyji a nádrži vodního díla Nové Mlýny. Rozložení biomasy v nádrži začal státní podnik monitorovat i pomocí dronu.
reklama