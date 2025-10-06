https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/povodi-moravy-za-leto-eviduje-osm-uhynu-ryb-v-tocich-kvuli-nedostatku-kysliku
Povodí Moravy za léto eviduje osm úhynů ryb v tocích kvůli nedostatku kyslíku

6.10.2025 19:10 (ČTK)
Nádrž Nové Mlýny.
Nádrž Nové Mlýny.
Zdroj | Povodí Moravy
Povodí Moravy za letošní léto eviduje osm úhynů ryb v tocích kvůli nedostatku kyslíku. Loni šlo o tři takové úhyny, uvedla mluvčí státního podniku Jana Kučerová. Například v Dyji pod nádrží Nové Mlýny na konci června uhynulo kvůli nedostatku kyslíku asi 30 tun ryb.
 
Právě úhyn ryb v Dyji na konci června byl podle vodohospodářů za letošek největší. Evidují ale ještě sedm dalších, kdy v červnu šlo o úhyn ryb v rybníku v Hruškách, v červenci pak dvakrát o Vojkovický náhon v Rajhradě a také o Hanou nad soutokem s Moravou. V srpnu vodohospodáři evidovali úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku v Jevišovce na přítoku do vodního díla Výrovice, v Dřevnici ve Zlíně a v Moštěnce v obci Čechy.

Za stejné období loni, tedy od začátku června do konce srpna, šlo o tři úhyny ryb způsobené kyslíkovým deficitem. A to v Jevišovce na přítoku do vodního díla Výrovice, na řece Svratce v Přízřenicích a v Moravské Dyji v Dačicích. "Největším z nich byl ten na řece Svratce v Přízřenicích – zde se jednalo o stovky kusů ryb různých druhů i stáří, celkem přibližně 200 kg mrtvých ryb," uvedla mluvčí.

V letních měsících mohou být pro ryby problémem vysoké teploty v kombinaci s přemnoženými sinicemi. Platí, že čím teplejší je voda, tím méně kyslíku se v ní dokáže rozpustit. V teplé vodě s vysokým obsahem živin, jako je dusík či fosfor, se pak sinice rychle množí. Ty přes den kyslík sice vytvářejí, ale v noci ho naopak spotřebovávají. A pokud je jich hodně, mohou ho z vody odebrat téměř úplně, což je pro ryby fatální.

Úhynům ryb konkrétně v Dyji v důsledku nedostatku kyslíku mají zabránit opatření, která navrhne pracovní skupina. Státní podnik v reakci na úhyn už přistoupil například ke zvýšení četnosti monitoringu kvality vod v Dyji a nádrži vodního díla Nové Mlýny. Rozložení biomasy v nádrži začal státní podnik monitorovat i pomocí dronu.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
