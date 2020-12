Děti Země: O povolení spalovny u Plzně opět rozhodne krajský soud

Milan G 29.12.2020 14:05

Když už nemůže škodit přes ekologii, tak se točí na procesních chybách, za to by ovšem neměla nést odpovědnost spalovna, ale příslušný soudce. A to je klaun Patrik, mnohaletý držitel Ropáka. Samozřejmě on si ho z vrozené skromnosti neuděluje, ale ode mně ho má každý rok.



Dětí Země - Klub za udržitelnou dopravu Brno, jeden dotaz: Vy nemáte v Brně co na práci? Co takhle jít třeba zametat chodníky, uklízet zelené plochy atd.



Tvrdím jedno, měl by být speciální zákon, kde by bylo explicitně řečeno, jednou a dost. Každý z těchto klaunů by měl možnost se ke stavbě vyjádřit pouze jednou se svými námitkami. Pak už nikdy, bez pardonu.



