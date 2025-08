Diamo: Sanace skladu s kadmiovými kaly ve Vikanticích se zdrží o tři měsíce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V květnu zahájená sanace skladu s 1250 tunami nebezpečných kadmiových kalů ve Vikanticích na Jesenicku se oproti původnímu plánu zdrží o tři měsíce. Firma AHV ekologický servis, která má na starost jejich odvoz a zpracování, totiž požádala o odklad kvůli komplikacím s uložením upraveného materiálu. Státní podnik Diamo žádosti vyhověl, zároveň stanovil přísnější podmínky dalšího postupu. ČTK to dnes sdělil náměstek ředitele pro ekologii a sanaci společnosti Diamo František Toman.Kontejnery s kadmiovými kaly měly být z Vikantic podle uzavřené smlouvy odvezeny do konce července. "Zatím bylo odvezeno 21 kontejnerů, což je asi 123 tun odpadu. Pokud bychom smlouvu vypověděli, sanace by se mohla protáhnout na dlouhé měsíce. Proto jsme se rozhodli dát přednost dohodě, ale nastavili jsme jasná a přísná pravidla," uvedl Toman. Podnik Diamo si najme nezávislého supervizora, který bude sledovat všechny kroky při nakládání s odpady. Supervizor i zástupci společnosti Diamo budou moci kontrolovat odběr a analýzu vzorků a celý proces zpracování.

Společnost AHV ekologický servis musí do 31. srpna předložit ministerstvem životního prostředí schválený projekt odvozu odpadů z Vikantic. Toman upozornil, že odvoz dalších kontejnerů může být zahájen až po oficiálním schválení tohoto projektu a jeho předání podniku Diamo. "Odvoz všech 178 kontejnerů musí být dokončen nejpozději do 75 dnů po schválení projektu. Poslední termín pro kompletní odstranění odpadu a odevzdání závěrečné zprávy ale zůstává stejný, a to do konce letošního roku," podotkl mluvčí společnosti Diamo Tomáš Indrei.

Pokud firma AHV ekologický servis projekt nedodá včas nebo poruší schválený postup, bude to podle Tomana považováno za závažné porušení smlouvy a podnik Diamo od ní může okamžitě odstoupit. "Chceme, aby se ekologická zátěž ve Vikanticích konečně odstranila. Dohoda s dodavatelem je teď nejrychlejší a nejsmysluplnější cesta, jak toho dosáhnout bez dalších zbytečných průtahů, ale s maximální kontrolou," dodal.

Kadmium je vysoce toxický prvek, který se hromadí v těle, poškozuje ledviny a může způsobovat rakovinu plic a prostaty. Kadmiové kaly ve Vikanticích od roku 1984 ukládaly Rudné doly Jeseník. Kontejnery se ve skladu hromadily do roku 2001, kdy Rudné doly Jeseník zanikly a byly sloučeny s Diamem. Nebezpečný odpad uložený desítky let ve skladu na okraji Vikantic obsahuje zhruba pět procent kadmia a také rozpustné soli niklu a zinku. Kontejnery jsou v chatrném stavu, protože se na nich podepsala koroze.

Společnost AHV ekologický servis při odvozu kontejnerů používá vlastní vozy, které jsou určeny pro přepravu tohoto typu nebezpečného materiálu. Odpady mají být z Vikantic odvezeny včetně obalů a kontejnerů do místa zpracování, kde je odborníci stabilizují pomocí speciálních přísad a poté je v nerozpustné formě uloží na skládce nebezpečného odpadu u Lovosic.

