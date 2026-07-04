Díky novému systému se Nový Bor posunul v třídění odpadu mezi nejlepší v kraji
Nový Bor je s 11 300 obyvateli pátým největším městem v Libereckém kraji. Do systému třídění odpadu přímo u domu se zatím zapojilo 1216 domácností, které si dohromady vyzvedly 2385 nádob na tříděný odpad. U domů mohou lidé mít od loňska nejen popelnici na směsný odpad, ale také nádoby na bioodpad, papír a na takzvanou multikomoditu, kam mohou třídit plasty, kovy a nápojové kartony. Poplatek za odpad zůstal 900 korun na člověka za rok.
Největší podíl na vytříděném odpadu má dlouhodobě biologicky rozložitelný odpad. Ve velkém množství se ale třídí také kovy, papír, plasty, dřevo nebo sklo. Podle pracovníků technické správy se potvrzuje, že pokud mají lidé třídění jednoduché a dostupné, většina z nich ho přirozeně využívá. "Výsledky jsou velmi dobré, ale stále máme prostor pro zlepšení. Velký potenciál vidíme především v třídění bioodpadu na sídlištích. Právě tam chceme systém ještě rozšířit," řekla Šárka Vlková z technické správy města.
V Libereckém kraji vytřídil loni každý z jeho obyvatel v průměru 93,2 kilogramu odpadu, meziročně zhruba o 12 procent víc. V třídění se kraj zlepšuje a je nad celostátním průměrem, který se loni podle údajů obalové společnosti EKO-KOM zvýšil na 90,5 kilogramu. Do výkupen odevzdali obyvatelé kraje v přepočtu na člověka ještě osm kilogramů kovů, celková výtěžnost tříděného odpadu v kraji tak přesáhla 101 kilogramů. Nejlépe loni odpad v kraji třídili obyvatelé v Pasekách nad Jizerou na Semilsku, Kořenově na Jablonecku a Rokytnici nad Jizerou na Semilsku.
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