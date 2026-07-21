Plzeňští celníci zadrželi v červnu tři auta se 72 tunami nelegálního odpadu

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Tři nákladní automobily s celkem 72 tunami nelegálního odpadu ze zahraničí zadrželi v červnu plzeňští celníci. Asfaltová směs a drcené plasty se dovážely do Česka z Německa a Itálie. Za první pololetí zadrželi plzeňští celníci více než 123 tun nelegálně přepravovaného odpadu, což bylo nejvíce v historii útvaru, informovala ČTK mluvčí plzeňského celního ředitelství Marcela Kašparová. Na všech případech celníci spolupracovali s plzeňským oblastním inspektorátem České inspekce životního prostředí.
První z nelegálních přeprav směřovala do České republiky z Německa. Téměř 26 tun asfaltové směsi podle předložených dokladů mířilo do středočeského mobilního zařízení určeného k třídění ostatních odpadů. "Podle zákona o odpadech však nesmí být odpad z přeshraniční přepravy do mobilního zařízení přijímán ani z něj odesílán," uvedla Kašparová. Celníci proto zásilku včetně jízdní soupravy zadrželi.
Dalším případem byl plastový odpad převážený z Itálie. Zahraniční dopravce přepravoval drcený odpad deklarovaný jako plasty a kaučuk o hmotnosti téměř 23 tun do zařízení v Ústeckém kraji označeného jako sběrna odpadů. Celníci zadrželi i tento odpad a také auto, protože cílové místo není určeno k využití přepravovaného odpadu, zároveň nebylo prokázáno konečné využití odpadu.
Nelegální přepravu odpadu zjistili celníci i u dalšího nákladního auta s návěsem, registrovaného v zahraničí, které vezlo z Itálie téměř 24 tun drceného plastového odpadu. I tento odpad měl podle dokladů skončit v mobilním zařízení, což zákon zakazuje.
Všechny tři případy předali celníci České inspekci životního prostředí a ministerstvu životního prostředí, které rozhodne o dalším postupu, dodala Kašparová.
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