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Česko v roce 2023 vyprodukovalo 538 kg na odpadu na osobu, víc než byl průměr EU

27.7.2026 19:51 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Česko v roce 2023 vyprodukovalo 538 kilogramů komunálního odpadu na osobu, což bylo o 27 kilogramů více, než činil průměr v EU. V žebříčku zemí Evropské unie skončilo na devátém místě. Vyplývá to z analýzy projektu Evropa v datech. Oproti rokům 2022 a 2021 se jedná o mírné zlepšení. Podle dat Eurostatu Česko v roce 2022 vyprodukovalo 549 kg komunálního odpadu, o rok dříve pak 570. Země se podle analýzy také rychle zlepšuje v cirkulárním využití materiálů, tedy ve využívání recyklovaných materiálů.
 
Podíl cirkulárního využití materiálů se podle analýzy za poslední dekádu zvýšil téměř o desetinu na 14,8 procenta. Číslo vyjadřuje, jaký podíl všech materiálů spotřebovaných v ekonomice pochází z recyklace, tedy kolik využitých věcí se vrátilo zpět do oběhu. Návrat výrobků a materiálů zpět do oběhu nicméně brzdí nedostatečná infrastruktura, omezené zpracovatelské kapacity i nízké povědomí veřejnosti.

Podstatnou součást českého odpadového hospodářství tvoří kolektivní systémy, které organizují zpětný odběr výrobků po skončení jejich životnosti a zajišťují jejich předání k dalšímu zpracování. Samotná existence odběrných míst ale nestačí, protože lidé podle analýzy často nevědí, kam mohou použité výrobky odevzdat nebo co se s nimi následně děje.

U objemnějších výrobků se při snaze o recyklaci podle analýzy daleko výrazněji projevují nároky na přepravu, skladování a opravy. Například pilotní projekt Nábytek v oběhu, který po dobu tří měsíců v roce 2025 umožňoval lidem odevzdávat použitý nábytek, shromáždil přes 5000 kusů. Pětina z toho byla vyhodnocena jako dále použitelné, do oběhu se ale podařilo vrátit pouze osm procent.

Skutečnost, že samotná sběrná místa nestačí, se podle analýzy ukazuje i u textilu. Podle průzkumu Mendelovy univerzity v Brně, který se uskutečnil na přelomu 2023 a 2024 v projektu Chytře a udržitelně ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, si 37 procent Čechů alespoň jednou měsíčně pořídí nové oblečení. Kvůli rostoucí spotřebě textilu byla na začátku roku 2025 v Česku povinně zavedena oddělená sběrná místa na textil. Lidé do něj ale podle Olgy Dočkalové ze Svazu měst a obcí ČR často odevzdávají roztrhaný nebo poškozený textil, který by měl jít na recyklaci. Na tu ale chybí recyklační kapacity.

Navzdory tomu se opětovné využívání výrobků v Česku postupně rozšiřuje. Podle prvního souhrnného reportu Reuse federace vzrostl počet věcí předaných k dalšímu použití z 222.000 kusů v roce 2022 na více než 540.000 v roce 2025. Reuse federace je expertní organizace, která sdružuje tzv. reuse centra, nábytkové banky, dobročinné obchody a swapové iniciativy.

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