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Rybitví čeká na verdikt soudu o spalovně nebezpečných odpadů

20.7.2026 15:03 (ČTK)
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Zdroj | Pardubice
Nejvyšší správní soud v Brně se bude v příštích měsících zabývat kasační stížností společnosti AVE CZ, která usiluje o modernizaci spalovny nebezpečných odpadů. Podala ji proti postupu krajského soudu v Pardubicích, který zamítl návrh na zrušení části územního plánu obce Rybitví. ČTK to řekl předseda stavebního výboru obce Rybitví a zastupitel Rybitví Darek Horník. Investor se změnou územního plánu nesouhlasí, protože mu znemožňuje spalovnu obnovit a provozovat. Aktuální stanovisko společnosti AVE CZ se ČTK snaží získat.
 
Spalovna nebezpečných odpadů v Rybitví je mimo provoz od roku 2004, kdy byla odstavena, protože nesplňovala tehdejší technické a ekologické požadavky. Areál v roce 2006 koupila AVE CZ, která usiluje o jeho modernizaci a obnovení provozu. Proti záměru dlouhodobě vystupují samosprávy, obávají se dopadů na životní prostředí, kvalitu ovzduší a nárůstu dopravy.

Aktuálně má investor pro obnovu spalovny kladné stanovisko vlivu na životní prostředí EIA a zatím nezískal integrované povolení ani stavební povolení. "Práva územní samosprávy nejsou bezbřehá. Ministerstvo životního prostředí záměr spalovny posoudilo v procesu EIA s kladným výsledkem. Za podmínek, které ministerstvo stanovilo, nelze považovat zprovoznění spalovny za rizikové. Vliv na životní prostředí je malý a podle ministerstva zcela přijatelný," uvedl v dubnu k rozsudku krajského soudu Aleš Hampl, generální ředitel AVE CZ.

"Byli bychom rádi, kdyby k tomu ještě proběhlo nějaké jednání, abychom se ho mohli zúčastnit. Není to ale úplně pravidlem. Nejvyšší správní soud často rozhoduje pouze na základě nastudování podkladů a vydává rozhodnutí bez osobního jednání," řekl Horník.

Obec má schválenou změnu, která umožňuje běžné využívání areálu, ale nepovoluje jeho rozšíření ani využití pro zařízení pro nakládání s odpady nadregionálního významu, jako je právě spalovna odpadů, kterou připravuje AVE CZ.

"Nejvýhodnější pro obec by bylo, kdyby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl a ponechal v platnosti rozhodnutí krajského soudu. Druhou možností je, že věc vrátí krajskému soudu k novému projednání, přičemž ten bude při dalším rozhodování vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu," řekl Horník.

Třetí možností je, že soud dospěje k závěru, že obec změnu územního plánu přijala v rozporu se zákonem, zruší rozhodnutí krajského soudu a současně zruší i tuto změnu územního plánu. Obec by pak musela vydat dokument znovu. Pokud by Rybitví chtělo přijmout krátkodobá opatření, může například vyhlásit stavební uzávěru nebo jednat s investorem o odkupu pozemků. "V tuto chvíli jsou však všechny tyto možnosti pouze hypotetické a o jejich případném využití by muselo rozhodnout zastupitelstvo obce," řekl Horník.

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