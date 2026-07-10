Elektrárna Opatovice má pravomocné stavební povolení na stavbu spalovny odpadu
Projekt má všechna potřebná rozhodnutí pro přípravu a zahájení stavby. Elektrárna v soutěži vybírá generálního dodavatele, jedná o obchodní a technické stránce věci. První přípravné práce, které nejsou podmíněny výběrem hlavní firmy, již začaly. Aktuální harmonogram počítá s dokončením projektu a převzetím spalovny v letech 2029 až 2030.
"Uvedení do zkušebního provozu předpokládáme v závěrečné fázi realizace projektu tak, aby byly splněny všechny technické, provozní i legislativní požadavky. Cílem je dokončit projekt samozřejmě co nejdříve a ve stanovených termínech poskytovatelem podpory z Modernizačního fondu," uvedla Počtová. Projekt získal podporu z Modernizačního fondu v programu HEAT ve výši přibližně 60 procent investičních nákladů, musí být dokončen nejpozději v roce 2030. Náklady se odhadují na asi sedm miliard korun.
Spalovna by měla zpracovávat 150 000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny. Teplo elektrárna dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z čehož 17 TJ činí vlastní spotřeba, a s výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodiny (GWh) za rok. Vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.
Lidé ze sousedních Opatovic nad Labem výstavbu spalovny v roce 2006 odmítli v referendu. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky, kde se proti ní obyvatelé v roce 2022 rovněž postavili v plebiscitu. Podle místostarosty Zdeňka Bouze se vedení obce zatím nerozhodlo, zda vydání stavebního povolení napadne soudní cestou. Proti spalovně podaly odvolání také Hradec Králové, obec Opatovice nad Labem, sousední Vysoká nad Labem, spolky Sdružení pro Opatovice a Pohřebačku a Vysoká.
Elektrárna Opatovice chce do konce roku 2030 zcela přestat využívat jako palivo hnědé uhlí. Nahradit ho má zemní plyn, biomasa a spalování komunálního odpadu, případně i instalace fotovoltaických panelů. Dekarbonizace bude mít několik etap, které se budou časově překrývat, uhelné kotle se budou postupně odstavovat. Z modernizačního fondu elektrárna získala na plynofikaci asi 3,5 miliardy korun.
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