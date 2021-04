Do akce Ukliďme svět se zapojila i řada míst na jihu Čech

Foto | nastya_gepp / nastya_gepp / pixabay Kampaň Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody, je součástí globální akce Clean Up the World. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017 až 2020 se konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od letoška pokračuje opět samostatně.

Na řadě míst Jihočeského kraje se dobrovolníci v těchto dnech zapojili do do akce Ukliďme svět. Jedná se o likvidaci odpadů a nelegálních skládek v přírodě i ve městech. Akci koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a dobrovolníci si mohli vybrat libovolný den, kdy se do úklidu pustí.

Například ve Strakonicích se v sobotu zaměřili na likvidaci odpadků v okolí přibližně dvoukilometrového úseku kolem řeky Otavy. "Bylo nás 22, ale rozptýlili jsme se v terénu, abychom splňovali i opatření kvůli koronaviru," řekl Jan Juráš z pořádající ekoporadny při Šmidingerově knihovně ve Strakonicích. Likvidaci odpadů v přírodě se věnuje několik let. Podle něj společnost zaznamenala v tomto směru minimální vývoj. "Asi už nás ani nepřekvapí, co všechno v přírodě najdeme. Nicméně my to chápeme hlavně jako osvětovou akci, které se účastní i děti. A tím pádem si osvojí ohleduplnější přístup k životnímu prostředí," řekl.

Pátým rokem se akce Ukliďme svět účastní také v Lenoře na Prachaticku. Dobrovolníci tam uklízejí odpadky v obci i okolí. "Nemáme jeden konkrétní den, kdy se sejdeme. Každý uklízí, kdy má čas a kdy mu to nejvíc vyhovuje. Vždy nahlásí lokalitu, do které se chystá a dostane pytle na odpadky," uvedl za organizátory Filip Chrapan. Dodal, že letošní model úklidu je kvůli koronaviru jiný než v minulých letech. "Dříve jsme to dělali v jeden den a na závěr se opékaly buřty. Ale to bohužel teď nejde, proto jsme nechali každému termín na výběr," řekl.

Podle Chrapana zůstává v přírodě i kolem silnic mnoho odpadů. Připustil ale, že se situace v posledních letech možná nepatrně zlepšila. "Ale myslíme si, že důležité je ten vizuální dojem. Protože podle nás pořádek dělá zase pořádek. Pokud lidi uvidí, že se nikde neválí odpadky, také je tolik nebudou vyhazovat tam, kam nepatří. A v tom je největší přínos akce," řekl.

Hlavní úklidový den letos připadá na Den Země, který se od počátku 70. let koná 22. dubna. Původně souvisela s protesty proti negativním dopadům průmyslového rozvoje na životní prostředí. Později se akce rozšířila do dalších zemí. Každoročně se k němu podle pořadatelské organizace EARTHDAY.ORG připojuje téměř 200 států světa a více než miliarda lidí.

