Do Belému dorazily z Itálie dvě výletní lodě, ubytují část účastníků COP30

8.11.2025 06:23 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Do brazilského města Belém, které v příštích dvou týdnech bude hostit klimatickou konferenci OSN COP30, dorazily z Itálie dvě obří výletní lodě, informoval zpravodajský server G1. Tato plavidla mají pomoci řešit problém s ubytováním účastníků konference, jichž se očekává kolem 50 000. Do Belému už dorazil i brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který bydlí rovněž na lodi, ale výrazně menší.
 
Lodě MSC Seaview a Costa Diadema vypluly z Itálie před dvěma týdny a do Belému dorazily v úterý. Dohromady mají kapacitu až 6000 lůžek, z toho 1700 už je podle serveru G1 rezervováno. Plavidla pronajala federální vláda, aby pomohla řešit nedostatečnou ubytovací kapacitu města na severu země, jehož metropolitní oblast má asi 2,2 milionu obyvatel.

Kvůli konferenci COP30 úřady zvýšily ubytovací kapacitu z asi 23 000 na 53000 míst, a to právě i díky dvěma výletním lodím. Podle brazilské vlády také řada obyvatel z města odjela a své byty pronajala účastníkům konference.

Do Belému už o víkendu dorazil brazilský prezident Lula da Silva, který bydlí rovněž na lodi, ale výrazně menší. Lulova loď má kapacitu asi 30 osob a brazilský prezident je na ní ubytován s manželkou Rosangelou, známou jako Janja, a týmem spolupracovníků.

Brazilská vláda už začátkem letošního roku čelila kritice za předražené ubytování, jehož ceny kvůli pořádání ekologické konference v Belému raketově vzrostly. Prezident Lula letos v únoru vzkázal účastníkům akce, aby místo luxusních hotelů hledali ty s méně hvězdičkami. V nadsázce jim také doporučil, že mohou spát pod širákem a hledět na krásnou hvězdnou oblohu.

Kvůli konferenci COP30 federální vláda spolu s místními úřady v Belému opravila desítky ulic, vybudovala další sanitární infrastrukturu, vystavěla venkovní posilovny či hřiště a rozšířila zelené plochy a cyklostezky. Rozšířila a modernizovala také místní přístavy a mezinárodní letiště.

Klimatická konference v Belému začíná v pondělí.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

