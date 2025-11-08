Do Belému dorazily z Itálie dvě výletní lodě, ubytují část účastníků COP30
Kvůli konferenci COP30 úřady zvýšily ubytovací kapacitu z asi 23 000 na 53000 míst, a to právě i díky dvěma výletním lodím. Podle brazilské vlády také řada obyvatel z města odjela a své byty pronajala účastníkům konference.
Do Belému už o víkendu dorazil brazilský prezident Lula da Silva, který bydlí rovněž na lodi, ale výrazně menší. Lulova loď má kapacitu asi 30 osob a brazilský prezident je na ní ubytován s manželkou Rosangelou, známou jako Janja, a týmem spolupracovníků.
Brazilská vláda už začátkem letošního roku čelila kritice za předražené ubytování, jehož ceny kvůli pořádání ekologické konference v Belému raketově vzrostly. Prezident Lula letos v únoru vzkázal účastníkům akce, aby místo luxusních hotelů hledali ty s méně hvězdičkami. V nadsázce jim také doporučil, že mohou spát pod širákem a hledět na krásnou hvězdnou oblohu.
Kvůli konferenci COP30 federální vláda spolu s místními úřady v Belému opravila desítky ulic, vybudovala další sanitární infrastrukturu, vystavěla venkovní posilovny či hřiště a rozšířila zelené plochy a cyklostezky. Rozšířila a modernizovala také místní přístavy a mezinárodní letiště.
Klimatická konference v Belému začíná v pondělí.
reklama