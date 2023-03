Do ČR vstoupila dánská firma Agreena, zemědělcům nabízí zisk z ukládání uhlíku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na český trh vstoupila dánská společnost Agreena, která se věnuje takzvanému regenerativnímu zemědělství. Jde o hospodaření zaměřené na šetrný přístup k půdě například omezením orby nebo využití hnojiv. Nabízí také možnost získat certifikáty za ukládání uhlíku do půdy, které lze prodat. Novinářům to řekl výkonný ředitel společnosti Simon Haldrup. Náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek (KDU-ČSL) uvedl, že tento způsob hospodaření zatím česká legislativa nezná. Z pohledu ministerstva může podle něj být ukládání uhlíku novým obchodním modelem pro zemědělství nebo lesnictví.

Farmáři se mohou do programu společnosti hlásit do června. Haldrup řekl, že společnost doposud působila v 15 zemích EU i například na Ukrajině. Loni spolupracovala se 400 farmáři, kteří hospodaří na 571 000 hektarech půdy. Je to desetkrát více, než byla plocha v roce 2021.

Uvedl, že společnost funguje tak, že se nejdříve farmáři přihlásí ke spolupráci, firma odhadne jejich potenciální zisk podle údajů o polích. Poté s podporou poradců naplánuje postup obdělávání polí a následně po sklizni nahlásí údaje. Firma pak ověřuje pomocí satelitního sledování data, která jsou auditovaná nezávislou společností. Farmář poté dostane na základě vyhodnocení ukládání oxidu uhličitého certifikát podle míry využití postupů regenerativního hospodaření. Může dostat až tři na hektar půdy, aktuální cena na trhu je podle společnosti 25 až 50 eur (asi 590 až 1180 Kč) za jeden certifikát.

Agreena nabízí spolupracujícím farmářům prodej certifikátů za 15procentní poplatek. Stejně vysoký poplatek se platí také za vydání certifikátu.

Skřivánek řekl, že u regenerativního zemědělství zatím neexistuje žádná certifikace, kterou by udělovaly úřady a je založena na výsledcích práce soukromých firem. Z pohledu státu podle něj nyní není jasné stanovisko, jak k produktům z tohoto druhu zemědělství přistupovat, na rozdíl od označení bio, které je produktem ekologického zemědělství.

Náměstek dále uvedl, že pravidla a definice takzvaného uhlíkového zemědělství, které je postavené na ukládání uhlíku do půdy, je součástí návrhu nařízení, který loni zveřejnila Evropská komise. Cílem je vytvořit transparentní a důvěryhodný certifikační rámec, jehož použití by mělo být dobrovolné. Měla by se také stanovit jednotná pravidla pro ověřování pohlcování uhlíku. Doplnil, že podle EK by to mělo přispět k rozvoji průmyslových technologií. "V zemědělství a lesnictví mohou být postupy uhlíkového hospodaření novým obchodním modelem," dodal.

reklama