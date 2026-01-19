Do Dyje na Znojemsku se z protržené jímky dostala kejda, zasahují hasiči Aktualizováno
Jímka se protrhla na farmě chovu skotu Zemědělského družstva Petřín, které spadá pod Rhea Holding Dešná. "Snažíme se škody eliminovat, spolupracujeme na tom se všemi složkami, které na místě jsou," uvedl Kolář. Podle něj šlo o zhruba devět let starou betonovou jímku, která měla všechny potřebné revize. "Nebyla úplně plná, jestli za to mohly mrazy, nevím," uvedl ředitel. Jímka byla podle něj asi kilometr od zasažené budovy.
Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové se kejda nejdříve dostala do Junáckého potoka, který se vlévá právě do Dyje. "Událost nám byla nahlášena před 8:00. Jsme na místě, v gesci to má vodoprávní úřad, který situaci řeší. Z naší strany by bylo možné upustit více vody z Vranovské přehrady," uvedla mluvčí. Voda z přehrady by Dyji v případě potřeby ještě více naředila.
Junácký potok protéká Vranovem nad Dyjí. Zasažená nemovitost je podle mluvčího rekreační používaná jako hlavní budova k táborům, je však obydlená. "Naše občany to nijak nepoškodilo šlo a ještě jde to korytem. Výjimkou je jedna rodina, která bydlí na začátku," řekl ČTK starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra (Vranováci Vranovu). Jde podle něj právě o zasaženou budovu.
"Havárii řeší vodoprávní úřad ORP Znojmo, jeho zástupci jsou na místě.Naše účast zatím nebyla vyžadována, poskytujeme vodoprávnímu úřadu součinnost formou konzultací," napsala ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.
