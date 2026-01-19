https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/do-dyje-na-znojemsku-se-z-protrzene-jimky-dostala-kejda-zasahuji-hasici
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Do Dyje na Znojemsku se z protržené jímky dostala kejda, zasahují hasiči Aktualizováno

19.1.2026 11:03 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
U obce Podmyče na Znojemsku se na zemědělské farmě protrhla jímka. Uniknout z ní mohlo až 3000 metrů krychlových kejdy, část do Dyje. Hasiči vyslali mobilní chemickou laboratoř. Jímka měla asi 6000 metrů krychlových. ČTK to řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Josef Kolář, ředitel dotčené společnosti Rhea Holding Dešná řekl ČTK, že se snaží eliminovat škody. Havárií se zabývá také znojemský vodoprávní úřad. Proud kejdy podle hasičů zasáhl i několik osobních vozidel a nemovitost ve Vranově nad Dyjí.
 
"Jímka byla částečně pod zemí, má ale i část nad zemí, kde došlo zřejmě k provalení zdi. Budeme odebírat vzorky, provozovatel jímky tam má cisterny, které to odčerpávají," uvedl Mikoška. Část se dostala do řeky, norné stěny podle mluvčího ale hasiči nenasadili, kejda se ve vodě ředí.

Jímka se protrhla na farmě chovu skotu Zemědělského družstva Petřín, které spadá pod Rhea Holding Dešná. "Snažíme se škody eliminovat, spolupracujeme na tom se všemi složkami, které na místě jsou," uvedl Kolář. Podle něj šlo o zhruba devět let starou betonovou jímku, která měla všechny potřebné revize. "Nebyla úplně plná, jestli za to mohly mrazy, nevím," uvedl ředitel. Jímka byla podle něj asi kilometr od zasažené budovy.

Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové se kejda nejdříve dostala do Junáckého potoka, který se vlévá právě do Dyje. "Událost nám byla nahlášena před 8:00. Jsme na místě, v gesci to má vodoprávní úřad, který situaci řeší. Z naší strany by bylo možné upustit více vody z Vranovské přehrady," uvedla mluvčí. Voda z přehrady by Dyji v případě potřeby ještě více naředila.

Junácký potok protéká Vranovem nad Dyjí. Zasažená nemovitost je podle mluvčího rekreační používaná jako hlavní budova k táborům, je však obydlená. "Naše občany to nijak nepoškodilo šlo a ještě jde to korytem. Výjimkou je jedna rodina, která bydlí na začátku," řekl ČTK starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra (Vranováci Vranovu). Jde podle něj právě o zasaženou budovu.

"Havárii řeší vodoprávní úřad ORP Znojmo, jeho zástupci jsou na místě.Naše účast zatím nebyla vyžadována, poskytujeme vodoprávnímu úřadu součinnost formou konzultací," napsala ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Most přes Odru Foto: Olos88 Wikimeda Commons Dvě firmy dostaly od inspekce pokuty za loňské znečištění Odry kyanidem Hasiči Foto: rostislavkral Depositphotos Hasiči v Hustopečích na Břeclavsku čtvrtým dnem uklízejí naftu vyteklou do potoka Potok Foto: Depositphotos Příčinu nedělního úhynu ryb v Jáchymovském potoce zkoumají laboratoře

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist