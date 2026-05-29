Do finále výběrového řízení na ředitele ČIŽP postoupili tři uchazeči

29.5.2026 11:15 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ČIŽP / Wikimeda Commons
Do finále výběrového řízení na post ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP) postoupili tři uchazeči. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. Vybrala je komise po vyhodnocení žádostí a osobních pohovorech. Výběrové řízení se opakuje a přihlásilo se do něj šest zájemců. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí.
 
Hospodářské noviny ve čtvrtek informovaly, že mezi šesticí uchazečů měl být i podnikatel a volební kandidát Motoristů Pavel Straka. Ministerstvo tuto informaci nepotvrdilo, ani nevyvrátilo. Straka, který za Motoristy kandidoval na jižní Moravě a je významným sponzorem strany, se podle webu zúčastnil i zrušeného konkurzu v únoru, kdy měl postoupit mezi tři finalisty.

Do předcházejícího výběrového řízení, ze kterého nevzešel vhodný kandidát, se přihlásilo devět uchazečů. Hospodářské noviny dříve informovaly, že mezi nimi měli být i dva stávající vysoce postavení členové inspekce - současný pověřený šéf, ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Oldřich Jarolím a šéf odboru vnitřních služeb Matěj Mrlina.

ČIŽP je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí v České republice. Kontroluje například ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady a má pravomoc provádět kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření.

