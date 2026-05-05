Do opakovaného výběrového řízení na ředitele ČIŽP se přihlásilo šest kandidátů
Třetím uchazečem, který se dostal do finálního kola, byl podle dřívějších informací Deníku N podnikatel Pavel Straka. Ten v posledních sněmovních volbách kandidoval na pátém místě v Jihomoravském kraji za Motoristy, kteří resort životního prostředí vedou. Hospodářské noviny informovaly, že Straka byl také významným sponzorem strany.
Bývalý ředitel inspekce životního prostředí Petr Bejček odstoupil z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí, ke kterému došlo na konci ledna.
Česká inspekce životního prostředí je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí v České republice. Kontroluje například ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady a má pravomoc provádět kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření.
