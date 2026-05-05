https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/do-opakovaneho-vyberoveho-rizeni-na-reditele-cizp-se-prihlasilo-sest-kandidatu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Do opakovaného výběrového řízení na ředitele ČIŽP se přihlásilo šest kandidátů

5.5.2026 18:20 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ČIŽP / Wikimeda Commons
Do výběrového řízení na nového ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP) se přihlásilo šest uchazečů. Termín pro podání přihlášek byl do pondělní půlnoci, sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Veronika Krejčí. Výběrové řízení se opakuje, z toho, které resort vyhlásil v polovině února, nebyl vybrán žádný kandidát. Do jmenování nového ředitele ČIŽP vede úřad jeho zástupce a ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Oldřich Jarolím.
 
Do předcházejícího výběrového řízení se přihlásilo devět kandidátů, do finálního kola postoupili tři. Podle Hospodářských novin mezi nimi byli dva stávající vysoce postavení členové inspekce. Jedním z nich byl současný pověřený šéf Jarolím a šéf jednoho z odborů inspekce Matěj Mrlina, informoval web.

Třetím uchazečem, který se dostal do finálního kola, byl podle dřívějších informací Deníku N podnikatel Pavel Straka. Ten v posledních sněmovních volbách kandidoval na pátém místě v Jihomoravském kraji za Motoristy, kteří resort životního prostředí vedou. Hospodářské noviny informovaly, že Straka byl také významným sponzorem strany.

Bývalý ředitel inspekce životního prostředí Petr Bejček odstoupil z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí, ke kterému došlo na konci ledna.

Česká inspekce životního prostředí je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí v České republice. Kontroluje například ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady a má pravomoc provádět kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ředitelství České inspekce životního prostředí Foto: ČIŽP Wikimeda Commons MŽP zrušilo výběr šéfa inspekce životního prostředí, nebyl vhodný kandidát Budova ministerstva životního prostředí v Praze. Foto: Jiří Antonín Votýpka Wikimedia Commons Hnutí Duha žádá po Macinkovi veřejnou omluvu za výrok o terorismu Filip Turek a Igor Červený Foto: MŽP ČR Motoristé ochranu přírody neoslabují, reagoval Červený na nedělní demonstraci

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist