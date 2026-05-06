https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-poslalo-prestupkovemu-uradu-majetkove-priznani-ministra-cerveneho
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ministerstvo poslalo přestupkovému úřadu majetkové přiznání ministra Červeného

6.5.2026 12:27 (ČTK)
Zdroj | MŽP ČR
Ministerstvo spravedlnosti postoupilo přestupkovému orgánu majetkové přiznání ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé). Na dotaz ČTK to uvedl tiskový odbor úřadu. Politikovým možným pochybením se tak bude dále zabývat nymburský městský úřad. Deník Mladá fronta Dnes (MfD) v dubnu upozornil na to, že Červený neuvedl ve vstupním oznámení majetku mimo jiné spoluvlastnictví domu, který později převedl na manželku. Hrozí mu proto pokuta.
 
"Ministerstvo spravedlnosti provedlo obsahovou kontrolu oznámení pana ministra Červeného, a to na základě žádosti o součinnost ze strany Městského úřadu Nymburk. Zjištěné skutečnosti byly předány tomuto městskému úřadu jakožto příslušnému přestupkovému orgánu dne 22. 4. 2026," sdělilo ministerstvo, které spravuje Centrální registr oznámení.

Červený ve vyjádření pro MfD nejprve trval na tom, že všechna oznámení vyplnil správně, protože uváděl aktuální údaje ke dni podání přiznání. Podle ministerstva se ale veškerý oznamovaný majetek, činnosti a závazky musejí vztahovat ke dni předcházejícímu tomu, než veřejný funkcionář vstoupil do funkce, tedy byl jmenován nebo zvolen. Červený následně možné pochybení připustil. "Jestli jsem se spletl, na což mě doposud nikdo neupozornil, tak mě to mrzí. Nechám to prověřit,“ napsal deníku. Jeho aktuální vyjádření ČTK zjišťuje.

Poslancem se stal Červený loni 4. října. MfD napsala, že zhruba měsíc po zvolení do Sněmovny uzavřel s manželkou dohodu o vypořádání společného jmění. Podle ní se stala Červená výlučným vlastníkem domu se zahradou ve středočeských Bobnicích za 11,4 milionu korun, dále dvou účtů v bankách a auta. Nově zvolenému poslanci zůstaly účty u několika bank, podíl ve firmě, která natáčela podcasty, a hypotéka ve výši 2,6 milionu. K domu získal bezúplatné doživotní užívací právo. Podíl ve firmě pak Červený prodal kvůli možnému střetu zájmů před únorovým jmenováním ministrem, podle MfD ale ani tuto skutečnost neuvedl v novém oznámení.

Pokud se prokáže zjevná nepřesnost, neúplnost nebo nepravdivost údajů v oznámení o majetku, lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 50.000 korun.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ředitelství České inspekce životního prostředí Foto: ČIŽP Wikimeda Commons Do opakovaného výběrového řízení na ředitele ČIŽP se přihlásilo šest kandidátů Ředitelství České inspekce životního prostředí Foto: ČIŽP Wikimeda Commons MŽP zrušilo výběr šéfa inspekce životního prostředí, nebyl vhodný kandidát Budova ministerstva životního prostředí v Praze. Foto: Jiří Antonín Votýpka Wikimedia Commons Hnutí Duha žádá po Macinkovi veřejnou omluvu za výrok o terorismu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist