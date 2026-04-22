https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-zrusilo-vyber-sefa-inspekce-zivotniho-prostredi-nebyl-vhodny-kandidat
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

MŽP zrušilo výběr šéfa inspekce životního prostředí, nebyl vhodný kandidát

22.4.2026 19:16 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ČIŽP / Wikimeda Commons
Ve výběrovém řízení na ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ministerstvo životního prostředí nevybralo vhodného kandidáta. Řízení se proto bude opakovat, sdělila ČTK mluvčí úřadu Veronika Krejčí. Na zrušení výběrového řízení upozornil Deník N. Do jmenování nového ředitele ČIŽP vede úřad jeho zástupce a ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Oldřich Jarolím.
 
Mezi třemi postupujícími kandidáty na ředitele inspekce byli podle informací Hospodářských novin dva stávající vysoce postavení členové inspekce. Jedním z nich byl podle webu současný pověřený šéf Jarolím. Dalším byl šéf jednoho z odborů inspekce Matěj Mrlina.

Třetím postupujícím kandidátem byl podle dřívějších informací Deníku N podnikatel Pavel Straka. V posledních sněmovních volbách kandidoval na pátém místě v Jihomoravském kraji za Motoristy, kteří jsou ve vedení ministerstva. Podle Hospodářských novin byl také významným sponzorem strany.

Výběrové řízení na ředitele vyhlásilo ministerstvo životního prostředí v polovině února. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček z funkce odstoupil, jelikož na konci ledna přestoupil na ministerstvo financí.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí, který dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí v Česku. Inspekce kontroluje například ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady. Má pravomoc provádět kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist