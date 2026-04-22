MŽP zrušilo výběr šéfa inspekce životního prostředí, nebyl vhodný kandidát
Třetím postupujícím kandidátem byl podle dřívějších informací Deníku N podnikatel Pavel Straka. V posledních sněmovních volbách kandidoval na pátém místě v Jihomoravském kraji za Motoristy, kteří jsou ve vedení ministerstva. Podle Hospodářských novin byl také významným sponzorem strany.
Výběrové řízení na ředitele vyhlásilo ministerstvo životního prostředí v polovině února. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček z funkce odstoupil, jelikož na konci ledna přestoupil na ministerstvo financí.
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí, který dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí v Česku. Inspekce kontroluje například ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady. Má pravomoc provádět kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření.
