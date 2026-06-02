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Na MŽP skončí náměstek Smrž, jde do dozorčí rady ČEZ a radit Babišovi

2.6.2026 19:44 (ČTK)
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
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Zdroj | MŽP
Na ministerstvu životního prostředí (MŽP) skončí náměstek Vladislav Smrž nominovaný hnutím ANO, který byl v pondělí zvolen do dozorčí rady energetické společnosti ČEZ. Napsal to server Echo24.cz, kterému to potvrdila mluvčí MŽP Veronika Krejčí. Smrž nyní zamíří také do poradního sboru premiéra Andreje Babiše (ANO), kdo ho na MŽP nahradí, není zatím jasné, píše server.
 
Novými členy dozorčí rady ČEZ se stali také vrchní ředitelé sekce rozpočet a sekce právní a majetku státu na ministerstvu financí Karel Tyll a Petr Bejček. Oba ale ve svých funkcích pokračují, sdělilo ČTK ministerstvo financí. "Důvodem rezignace pana Smrže na pozici náměstka člena vlády je fakt, že podle zákona o střetu zájmů není tato funkce slučitelná se členstvím v dozorčí radě podnikající právnické osoby. Pro funkci vrchního ředitele sekce naproti tomu takovéto omezení stanoveno není," uvedlo ministerstvo financí.

Podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) odchází Smrž především kvůli nové pracovní nabídce, píše server. Na MŽP byl Smrž náměstkem odpovědným především za evropskou agendu a vztahy s institucemi Evropské unie, od počátku června nově působí na částečný úvazek jako poradce premiéra pro témata klimatu, životního prostředí a konkurenceschopnosti.

Na MŽP se Smrž počátkem roku vrátil po několika letech s nástupem nové vlády ANO, SPD a Motoristů. V resortu dříve působil za ministra Richarda Brabce (ANO). Byl tehdy náměstkem ministra pro sekci politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů, podílel se na jednáních ČR v EU i Organizaci spojených národů. V minulosti byl prezidentem předsednictva United Nations Environment Assembly, nejvyššího orgánu OSN pro životní prostředí.

Vystudovaný ekonom a manažer Smrž před vstupem do státní správy působil v soukromém sektoru, mimo jiné v automobilovém a chemickém průmyslu. Působil například jako personální ředitel ve společnosti Lovochemie z Babišova holdingu Agrofert.

Akcionáři ČEZ na pondělní valné hromadě do dozorčí rady podniku zvolili pět nových členů. Spolu se Smržem, Tyllem a Bejčkem se jimi stali také místopředseda SPD a poslanec Radim Fiala a Josef Kotrba ze Svazu energetiky. Valná hromada firmy, v níž stát vlastní téměř 70 procent akcií, naopak čtyři členy dozorčí rady odvolala, jedno místo bylo dosud neobsazené.

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