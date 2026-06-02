Na MŽP skončí náměstek Smrž, jde do dozorčí rady ČEZ a radit Babišovi
Podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) odchází Smrž především kvůli nové pracovní nabídce, píše server. Na MŽP byl Smrž náměstkem odpovědným především za evropskou agendu a vztahy s institucemi Evropské unie, od počátku června nově působí na částečný úvazek jako poradce premiéra pro témata klimatu, životního prostředí a konkurenceschopnosti.
Na MŽP se Smrž počátkem roku vrátil po několika letech s nástupem nové vlády ANO, SPD a Motoristů. V resortu dříve působil za ministra Richarda Brabce (ANO). Byl tehdy náměstkem ministra pro sekci politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů, podílel se na jednáních ČR v EU i Organizaci spojených národů. V minulosti byl prezidentem předsednictva United Nations Environment Assembly, nejvyššího orgánu OSN pro životní prostředí.
Vystudovaný ekonom a manažer Smrž před vstupem do státní správy působil v soukromém sektoru, mimo jiné v automobilovém a chemickém průmyslu. Působil například jako personální ředitel ve společnosti Lovochemie z Babišova holdingu Agrofert.
Akcionáři ČEZ na pondělní valné hromadě do dozorčí rady podniku zvolili pět nových členů. Spolu se Smržem, Tyllem a Bejčkem se jimi stali také místopředseda SPD a poslanec Radim Fiala a Josef Kotrba ze Svazu energetiky. Valná hromada firmy, v níž stát vlastní téměř 70 procent akcií, naopak čtyři členy dozorčí rady odvolala, jedno místo bylo dosud neobsazené.
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