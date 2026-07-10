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Ministerstvo životního prostředí podle Červeného rozpracovalo všechny úkoly. Vyzdvihl boj proti opatřením EU

10.7.2026 01:50 | PRAHA (ČTK)
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP
Ministerstvo životního prostředí má podle ministra Igora Červeného (Motoristé) rozpracované všechny své úkoly vyplývající z programového prohlášení vlády. Po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO), na které spolu plnění programu hodnotili, vyzdvihl kroky proti unijnímu nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) či emisním povolenkám.
 
Červený nepatří do původní sestavy ministrů, která nastoupila loni v prosinci. Na ministerstvo přišel koncem února jako náhradník poté, co prezident Petr Pavel odmítl jmenovat členem kabinetu poslance Motoristů Filipa Turka. Po schůzce s Babišem řekl, že ministerstvo dostalo pochvalu za to, že pracuje na všech svěřených úkolech. "Některé věci samozřejmě ještě potřebují svůj čas, protože legislativa v oblasti ministerstva životního prostředí je náročná," uvedl.

Za velký pokrok označil své jednání v Bruselu o nařízení, které má začít platit letos 12. srpna a minimalizovat množství obalového a odpadového materiálu. Kritizuje špatně nastavenou implementaci předpisu, který zavádí například povinné testování obalů, povinnou recyklovatelnost či označování obalů. Hrozí podle něj, že by pro zavádění opatření nestačila pouze jedna vlna, ale musely by být tři, tedy že by firmy musely měnit obaly opakovaně.

V jednáních se podle Červeného ukazuje, že Česko mělo pravdu. "Ve spoustě věcí Evropská komise uznala, že jsou tam některé nejasnosti, které je nutné upravit. Je vidět, že ČR je schopna oslovit nadnárodní společnosti napříč EU, které se za nás postavily," uvedl. K české iniciativě se podle něj přidávají i další státy.

Kabinet se v programovém prohlášení vymezuje proti emisním povolenkám první i druhé generace. V případě ETS1 slíbil iniciativu za přehodnocení systému, u ETS2 vyjadřuje připravenost systém do české legislativy nezavést. Kroky v případě povolenek označil Červený za celovládní boj, který zahrnuje řadu jednání se zahraničními partnery. ETS2 nelze úplně zrušit, připustil. "Ale odsunout to tak dlouho, až prostě někdo v EU uzná po roce 2029, že musíme tady taky žít a nejenom platit nesmyslné zelené daně," řekl.

MŽP také podle Červeného pracuje na povoleních pro různé stavby, jako jsou přehrady či plavební komory. "Je to také dotační program, který jsme spustili na ochranu vod," uvedl. Ministerstvo bude podle něj vyhlašovat takové programy, které budou v souladu s programovým prohlášením. Bude se soustředit na funkční opatření, ne na ideologii. "Neporušujeme žádný zákon, nikoho nediskriminujeme," dodal.

Babišovi se pochlubil, že shání peníze pro národní parky. "A to nejenom tím, že bych chodil za paní (ministryní financí Alenou) Schillerovou (ANO) a prosil o další, ale obcházím velké nadnárodní a národní společnosti, které postupně dávají různé typy darů, ať už finanční nebo majetkové," uvedl. Výsledky těchto snah by chtěl představit v srpnu či září.

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