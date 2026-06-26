Opozice chce svolat mimořádnou schůzi výboru kvůli ředitelům KRNAP a ČIŽP
Poslankyně Jana Krutáková (STAN) doplnila, že opoziční poslanci se chtějí Petra Moravce, který byl jmenován do čela Správy KRNAP, zeptat především na jeho vize a plánovanou práci v regionu. "V době jeho jmenování jsme zaznamenali řadu připomínek obcí, které s KRNAP spolupracují," uvedla Krutáková.
Ředitel ČIŽP Pavel Straka je podle Krutákové odborné veřejnosti neznámý. "Zato je ale známý jako kandidát Motoristů," podotkla poslankyně. Opoziční poslanci proto chtějí znát jeho profesní výsledky v ochraně životního prostředí, jaké má zkušenosti s řízením kontrolního orgánu s celostátní působností a proč byl upřednostněn před jinými uchazeči, kteří měli z jejich pohledu větší odborné znalosti.
Ministr životního prostředí jmenoval Petra Moravce ředitelem Správy KRNAP a podnikatele Pavla Straku ředitelem ČIŽP 18. června. Straka za Motoristy kandidoval na jižní Moravě a je významným sponzorem této vládní strany. Moravec je pedagog České lesnické akademie Trutnov.
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