https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/opozice-chce-svolat-mimoradnou-schuzi-vyboru-kvuli-reditelum-krnap-a-cizp
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Opozice chce svolat mimořádnou schůzi výboru kvůli ředitelům KRNAP a ČIŽP

26.6.2026 12:13 (ČTK)
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Packa / Wikimedia Commons
Opoziční členové výboru pro životní prostředí požádali předsedkyni výboru Bereniku Peštovou (ANO) o svolání mimořádné schůze kvůli jmenování nových ředitelů do čela České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Žádají, aby se jí zúčastnil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) i nově zvolení ředitelé Pavel Straka a Petr Moravec. Chtějí se dozvědět více o profesních kompetencích obou nově zvolených šéfů.
 
Veřejnost i opoziční poslanci mají podle exministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) právo dozvědět se o obou ředitelích více informací. "Využili jsme proto práva, které nám dává legislativa, a obrátili se na předsedkyni výboru pro životní prostředí kvůli svolání schůze, musí tak učinit do 15 dní," řekl.

Poslankyně Jana Krutáková (STAN) doplnila, že opoziční poslanci se chtějí Petra Moravce, který byl jmenován do čela Správy KRNAP, zeptat především na jeho vize a plánovanou práci v regionu. "V době jeho jmenování jsme zaznamenali řadu připomínek obcí, které s KRNAP spolupracují," uvedla Krutáková.

Ředitel ČIŽP Pavel Straka je podle Krutákové odborné veřejnosti neznámý. "Zato je ale známý jako kandidát Motoristů," podotkla poslankyně. Opoziční poslanci proto chtějí znát jeho profesní výsledky v ochraně životního prostředí, jaké má zkušenosti s řízením kontrolního orgánu s celostátní působností a proč byl upřednostněn před jinými uchazeči, kteří měli z jejich pohledu větší odborné znalosti.

Ministr životního prostředí jmenoval Petra Moravce ředitelem Správy KRNAP a podnikatele Pavla Straku ředitelem ČIŽP 18. června. Straka za Motoristy kandidoval na jižní Moravě a je významným sponzorem této vládní strany. Moravec je pedagog České lesnické akademie Trutnov.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Igor Červený Foto: Kamila Antošová Správa KRNAP Červený čelil opozičním výtkám kvůli personálním změnám na ministerstvu Petr Macinka Foto: Motoristé sobě Hnutí Duha podalo žaloby na Macinku a Turka kvůli údajně poškozujícím výrokům Igor Červený Foto: Kamila Antošová Správa KRNAP Ministr životního prostředí Červený opravil majetkové přiznání a zaplatil pokutu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist