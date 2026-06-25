Červený čelil opozičním výtkám kvůli personálním změnám na ministerstvu
Hladík míní, že pokud Červený propustil zaměstnance na základě členství v politické straně, porušil zákon. "Budete popotahován k zodpovědnosti," prohlásil. Irena Ferčíková Konečná (Piráti/Zelení) pohrozila právními kroky, když Červený přiznal, že kádruje zaměstnance podle politické příslušnosti. "A je dost možné, že podám trestní oznámení na pana ministra," řekla.
Červený se bránil slovy, že mluvil v nadsázce, když Hladík podle něho zaměstnával na ministerstvu své influencery. Na úřadu se podle ministra uskutečnila klasická systemizace pracovních míst, což ale zpochybnil Martin Baxa (ODS). Systemizace se podle něho takto uskutečnit nemohla, pokud Červený řekl, že vyhodil Mladé lidovce a místo nich přijal své lidi.
Červený se následně za svá slova omluvil. Nechal se, jak řekl, Hladíkem vyprovokovat, systemizace se podle ministra uskutečnila podle zákona. "Takhle jsem zareagovat neměl, to souhlasím," dodal.
Baxa se k tématu vrátil i při odpoledních ústních interpelacích. Po Červeném chtěl, aby záležitost s propuštěním Mladých lidovců blíž objasnil. Červený zopakoval, že jeho dopolední vyjádření nebylo šťastné, navíc se nezakládalo na pravdě. Po systemizaci podle něho ubylo v oddělení jedno pracovní místo, když vedoucí odešla na mateřskou dovolenou a několik pracovníků opustilo pozice samo ještě před koncem loňského roku. "Neudržel jsem se, chtěl jsem dát prostě taky nějaký slovní políček panu exministrovi," řekl.
reklama