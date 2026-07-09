Ministerstvo přidá na rozvoj venkova 630 milionů korun, celkem je k dispozici přes pět miliard
Podpora prostřednictvím MAS se může týkat například investic do místní infrastruktury, do rozvoje služeb a komunitního života nebo mohou být peníze vynaloženy na podporu udržitelného hospodaření v krajině. Důraz se podle MZe klade na projekty, které posilují místní spolupráci, vytvářejí pracovní příležitosti a přispívají k dlouhodobé stabilitě venkovských oblastí.
Na společné projekty mohou akční skupiny využít nejvýše polovinu přidělené podpory a nesmí překročit částku 15 milionů korun. Zbytek částky musí použít pro projekty konečných žadatelů ze svého území.
Místní akční skupiny spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání podpory z Evropské unie a národních programů pro svůj region. Území působnosti MAS má 10 000 až 100 000 obyvatel, města do 25 000 obyvatel. Jedna obec smí být v územní působnosti jen jedné místní akční skupiny. V ČR je jich 180.
reklama