Hnutí Duha žádá po Macinkovi veřejnou omluvu za výrok o terorismu
"Nálepkování názorových oponentů jako teroristů či extremistů jako první krok k následným represím můžeme již dlouho sledovat v Rusku a dalších autoritářských režimech. Využívání podobné rétoriky ze strany člena vlády považujeme v demokratickém státě za zcela nepřijatelné," uvedla Lenhartová. Proto se podle ní hnutí rozhodlo právně bránit. "Vnímáme, že pokud bychom takové jednání bez povšimnutí akceptovali, může se stát standardem i vůči ostatním, menším subjektům, které se proti němu nedokáží účinně bránit," doplnila.
"Potrefená husa nejvíc kejhá," komentoval už dřív pro ČTK Macinka.
Předžalobní výzva podle Lenhartové poskytuje Macinkovi prostor omluvit se, a to ve formě vlastnoručně podepsaného dopisu zaslaného organizaci a dále prostřednictvím zprávy zaslané České tiskové kanceláři. "Tímto krokem může předejít podání žaloby a následnému soudnímu sporu," doplnila.
Zhruba 2000 lidí se v neděli sešlo v centru Prahy, kde demonstrovali proti zástupcům Motoristů ve vedení ministerstva životního prostředí. Akci svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Hnutím Duha, podle kterých se na ministerstvu pod vedením vládního zmocněnce Turka a šéfa resortu Igora Červeného dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie.
Červený výtky demonstrantů odmítl. Vláda a jeho strana podle něj ochranu přírody neoslabují. Uvedl, že respektuje právo každého občana na vyjádření vlastního názoru. Zdůraznil důležitost veřejné debaty k ochraně životního prostředí.
