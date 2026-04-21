https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hnuti-duha-zada-po-macinkovi-verejnou-omluvu-za-vyrok-o-terorismu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hnutí Duha žádá po Macinkovi veřejnou omluvu za výrok o terorismu

21.4.2026 20:10 (ČTK)
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jiří Antonín Votýpka / Wikimedia Commons
Hnutí Duha zaslalo ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé) předžalobní výzvu kvůli výroku, ve kterém předseda Motoristů označil ekologickou organizaci za teroristickou. Hnutí žádá veřejnou omluvu. V případě, že se Macinka neomluví, je organizace připravena podat žalobu, informovala dnes v tiskové zprávě ředitelka hnutí Zuzana Lenhartová. Ministr výzvu zatím nedostal. Odpověděl to dnes ČTK na dotaz, jak se záležitostí naloží. Duha ale tvrdí, že právní zástupce výzvu poslal dnes ráno poštou i elektronicky do Macinkova pracovního e-mailu.
 
Macinka ČTK na začátku dubna napsal, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán. Podpořil tak vládního zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy), který z pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí vzkázal, že má poměrně zásadní vliv na dotace, a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek sdružení hrozil tím, že dotace, o které žádalo, nedostane.

"Nálepkování názorových oponentů jako teroristů či extremistů jako první krok k následným represím můžeme již dlouho sledovat v Rusku a dalších autoritářských režimech. Využívání podobné rétoriky ze strany člena vlády považujeme v demokratickém státě za zcela nepřijatelné," uvedla Lenhartová. Proto se podle ní hnutí rozhodlo právně bránit. "Vnímáme, že pokud bychom takové jednání bez povšimnutí akceptovali, může se stát standardem i vůči ostatním, menším subjektům, které se proti němu nedokáží účinně bránit," doplnila.

"Potrefená husa nejvíc kejhá," komentoval už dřív pro ČTK Macinka.

Předžalobní výzva podle Lenhartové poskytuje Macinkovi prostor omluvit se, a to ve formě vlastnoručně podepsaného dopisu zaslaného organizaci a dále prostřednictvím zprávy zaslané České tiskové kanceláři. "Tímto krokem může předejít podání žaloby a následnému soudnímu sporu," doplnila.

Zhruba 2000 lidí se v neděli sešlo v centru Prahy, kde demonstrovali proti zástupcům Motoristů ve vedení ministerstva životního prostředí. Akci svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Hnutím Duha, podle kterých se na ministerstvu pod vedením vládního zmocněnce Turka a šéfa resortu Igora Červeného dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie.

Červený výtky demonstrantů odmítl. Vláda a jeho strana podle něj ochranu přírody neoslabují. Uvedl, že respektuje právo každého občana na vyjádření vlastního názoru. Zdůraznil důležitost veřejné debaty k ochraně životního prostředí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
