Do kanalizace v Plzni unikly ropné látky, do řeky se nedostaly

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do kanalizace v Plzni se tento týden dostalo zatím přesně nezjištěné množství ropných látek. Jejich likvidace trvala dva dny. Díky včasnému zásahu pracovníků čistírny odpadních vod (ČOV) a hasičů se do řeky Berounky nedostaly. Ropných látek se zatím neznámý pachatel zbavil tak, že je nechal do kanalizace vytékat nebo je tam dokonce záměrně vylil, řekla ČTK mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá. Věcí se zabývá i policie.

Větší množství látek ropného původu přiteklo do kanalizačního systému ve středu, hasiči a pracovníci ČOV je likvidovali ještě dnes. "Prvních známek si obsluha ČOV v Jateční ulici všimla ve středu krátce po 14:00. Kromě zápachu byl důkazem především barevný film na hladině přitékající odpadní vody. Ropné látky byly okamžitě svedeny do retenčních nádrží, a to kvůli ochraně čistírny a především proti možné kontaminaci řeky Berounky, do které by se mohly dostat," popsala Veselá.

Obsluha čističky hned v přítokových žlabech vytvořila systém norných stěn, před kterými se ropné látky hromadily. Na těchto místech se poté aplikoval sorpční materiál, který na sebe škodliviny váže, a pak se z hladiny manuálně odstraní. Přivolaní hasiči během čtvrtka v instalaci sorpčního materiálu a odstraňování ropných látek pokračovali. Poslední zbytky z hladiny odpadní vody v retenčních nádržích odstranili dnes. "Z odpadní vody bylo odstraněno téměř 8000 litrů zředěných ropných látek a sorpčního materiálu. Podrobně byl prověřován také kanalizační systém města Plzně s cílem nalézt místo, kde byly látky vypuštěny," doplnila Veselá.

Havárii nahlásila vodárna České inspekci životního prostředí, Povodí Vltavy a Odboru životního prostředí Plzeňského kraje. Za vypuštění odpadů, které do kanalizačního systému nepatří, hrozí pokuta od provozovatele kanalizace dle kanalizačního řádu a také od České inspekce životního prostředí. V případě ohrožení a poškození životního prostředí riskuje pachatel trestní stíhání, dodala Veselá.

reklama