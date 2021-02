Do roku 2025 chce Praha 750 dobíjecích stanic pro elektromobily

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Sopotnicki / Shutterstock Vedení Prahy chce kromě vzniku dobíjecích stanic pro elektromobily či vozy na plyn podporovat i další alternativní způsoby dopravy, a to sdílení automobilů nebo upravit ceny v parkovacích zónách pro elektromobily a hybridní vozy. Ilustrační foto

Na území Prahy by mělo do roku 2025 zprovozněno minimálně 750 dobíjecích stanic pro elektromobily. V následujících pěti letech by jich mělo přibýt dalších několik tisícovek. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. Vedení města dnes rovněž schválilo plán rozvoje dobíjecí infrastruktury, která navrhuje několik variant postupu jejich vybudování. Rozšíření elektromobility má pomoci zlepšit kvalitu ovzduší v Praze.

Do zhruba pěti let by mělo být podle dokumentu zprovozněno zmíněných alespoň 750 dobíjecích stanic. Vzniknou jak v nových lampách veřejného osvětlení, tak mimo ně. "V další etapě časový plán do roku 203 předpokládá, že cílem výstavby stanic by mělo být zřízení celkově 4500 parkovacích dobíjecích stanic," píše se v dokumentu. Ten počítá i se vznikem rychlodobíjecích stanic.

Schválená koncepce rozvoje navrhuje pětici možností, jak síť dobíjecích míst vybudovat. Liší se jak ve výši nákladů, tak množství snížených emisí. Nejdražší varianta, tzv. investiční model, počítá s náklady až dvě miliardy. Jako nejlepší strategie vycházejí podle studie firmy Deloitte, kterou si město nechalo udělat, založení společného podniku měst s některou z firem a koncese na vybudování a provoz stanic.

Podle studie musí být stanice po Praze rozmístěny rovnoměrně a lidé by měli platit za elektřinu co nejnižší možnou tržní cenu. Tím město maximalizuje motivaci k přechodu na elektromobily. V maximálně možné míře bude využito k výrobě elektřiny obnovitelných zdrojů.

Vedení Prahy chce kromě vzniku dobíjecích stanic pro elektromobily či vozy na plyn podporovat i další alternativní způsoby dopravy, a to sdílení automobilů nebo upravit ceny v parkovacích zónách pro elektromobily a hybridní vozy. Pracovat bude také na zavedení mýtného. Radní loni v říjnu schválili Strategii podpory alternativních pohonů do roku 2030.

Pražští zastupitelé předloni vyhlásili v Praze klimatický závazek, při kterém chce město do roku 2030 snížit množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 chce, aby byla metropole bezuhlíková. Zároveň schválili opatření, kterými toho hodlá dosáhnout, a to např. nákup energií z obnovitelných zdrojů, omezení topení pevnými palivy nebo podpora aut s jinými než spalovacími motory.

