Do skotské přírody jsou vypouštěny kočky divoké, aby se zabránilo jejich vyhynutí

Ochránci přírody na tajných místech ve Skotské vysočině vypouštějí asi 20 speciálně vyšlechtěných koček divokých, aby zachránili tento druh před vyhynutím ve Velké Británii. Další zvířata budou do volné přírody vypuštěna postupně, během příštích tří let, ale podle ekologů stále budou čelit problémům s přežitím, napsal list The Guardian.

Zvířata byla odchována v zajetí v rezervaci pro divokou zvěř v pohoří Cairngorms. Vyrůstala zde v rámci chovného programu vedeného Královskou zoologickou společností Skotska, který by měl v příštích třech letech vypustit do volné přírody až 60 koček divokých.

Je to poprvé, kdy byl ve Spojeném království oficiálně vypuštěn do volné přírody takový dravý savec, jako je kočka divoká. Pokud bude iniciativa úspěšná, zvýší to tlak navrácení rysa ostrovida do Skotska.

Program chovu v zajetí byl vytvořen poté, co se skotská populace kočky divoké ocitla v roce 2019 na pokraji prohlášení za geneticky vyhynulou ve volné přírodě kvůli ztrátě životního prostředí a křížení s kočkami domácími.

Mezinárodní svaz ochrany přírody uvedl, že divoká populace "již není životaschopná". Odhaduje, že ve volné přírodě ve Skotsku žije jen 30 jedinců. "Počet volně žijících koček je příliš malý, křížení příliš pokročilé a populace příliš roztříštěná," uvedla organizace.

Kočky se živí myšmi, hraboši a králíky. Místní lidé včetně myslivců, kteří se mohou obávat, že by kočky divoké mohly sežrat tetřeví a bažantí mláďata, byli poučeni o jejich životních zvyklostech.

Ekologové se stále obávají, že kočky divoké čelí velkým problémům s přežitím. "Bohužel život divokých šelem je těžký a smutnou realitou je, že některé z koček divokých, které vypustíme, nepřežijí kvůli hrozbám, jako je například silniční doprava. Jejich přežití závisí na jejich individuálním chování v novém prostředí," uvedla vedoucí projektu Helen Sennová.

"Víme však také, že nečinnost povede k vyhynutí. Protože za úbytek kočky divoké je zodpovědná lidská činnost, máme povinnost jednat hned a chránit jednoho z našich nejvzácnějších a nejohroženějších savců," dodala.

Kočky divoké byly vypuštěny v pohoří Cairngorms se satelitními obojky, aby mohly být pečlivě sledovány a pod dohledem.

V rámci projektu se také intenzivně monitorují kočky domácí v oblasti vypuštění, přičemž 100 kamerových pastí lokalizuje tyto šelmy, které budou následně odchytávány a v případě potřeby očkovány a kastrovány, aby se zabránilo křížení s kočkami divokými.

