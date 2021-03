Do úklidu Česka se letos zapojí i běžci-ploggeři. Organizátoři připravují "pytlomaty"

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Funk Dooby / Flickr Při ploggingu nejde o rychlost nebo délku běžecké trasy, ale o pomoc přírodě sbíráním odpadků.

Hlavní termín letošní jarní akce Ukliďme Česko je letos naplánován na sobotu 27. března. Kvůli epidemické situaci a vládním nařízením budou úklidy probíhat "bezkontaktně" jako individuální či rodinné akce a v rámci povolených území. Organizátoři připravují pro dobrovolníky takzvané Pytlomaty.

Po zkušenostech z loňského jara jsme doporučili místním organizátorům zřídit místa, kde si jednotliví dobrovolníci mohou vyzvednout pytle na odpad a jednoduchou mapku s tipy, kde je nejvíce potřeba uklidit a kde zanechat sesbíraný odpad, sdělil Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko. Takových míst je nyní podle jeho slov na mapě úklidů na https://www.uklidmecesko.cz/map/ zhruba 550 a další postupně přibývají.

K akci se letos zapojily i organizace Běhej lesy a Rozběháme Česko. A všichni běžci a běžkyně, kteří se pustí do ploggingu, běhu, při kterém nejde o rychlost nebo délku trasy, ale právě o pomoc přírodě sbíráním odpadků na cestě. S ploggingem můžete v sobotu 27.3. vyrazit na více než třicítce míst po celém Česku.

Nadace Partnerství a Ukliďme Česko v Brně navíc pod heslem "Na jaře uklidíme, na podzim vysadíme" přopimínají další iniciativu www.sazimebudoucnost.cz, v rámci níž si mohou zájemci zažádat o grant na výsadbu stromů ve volné krajině a okrajích obcí, a to až do výše 60 000 korun. Žadatelé, kteří se letos do Ukliďme Česko zaregistrují jako organizátoři úklidových akcí pak budou při hodnocení žádosti zvýhodněni.

