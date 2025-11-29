https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/do-ulic-prahy-od-nedele-vyjede-dvojice-vanocne-ozdobenych-popelarskych-vozu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Do ulic Prahy od neděle vyjede dvojice vánočně ozdobených popelářských vozů

29.11.2025 01:05 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Pražské služby
Hlavním městem vlastněné Pražské služby (PSAS) v neděli vypraví do ulic metropole dva svátečně ozdobené a osvětlené popelářské vozy, na které budou moci Pražané narazit až do Nového roku, sdělil mluvčí PSAS Alexandr Komarnický. Dva vozy značky Mercedes-Benz 1830 GL na CNG pohon budou vyjíždět denně od 19:00 v centru metropole, každý na jednom břehu Vltavy. Vánoční tramvaje vypraví i dopravní podnik (DPP).
 
"Dosud budila naše speciálně osvětlená technika vždy pozornost. Lidé si ji fotili, natáčeli, sdíleli na sociálních sítích a měli z ní skutečně ohromnou radost. Na vánoční popelářská auta jsme pokaždé zaznamenali samé pozitivní ohlasy, proto jsme se rozhodli znovu vypravit dvě," uvedl ředitel firmy Patrik Roman.

První vůz podle Komarnického pojede po levém břehu Vltavy v oblastech kolem Pražského hradu, Hradčan, Starého Města nebo Malé Strany. Druhý pak po pravém břehu, tedy na Starém Městě, okolo Betlémského náměstí, Uhelného či Ovocného trhu či kolem Mariánského náměstí. Vzhledem k tomu, že obsah popelnic na směsný odpad končí v malešické spalovně, budou při cestách tam oba vozy občas k vidění i mimo centrum.

Nazdobené vozy firma o adventu vypravuje od roku 2021. Letos jim je pomohla ozdobit další městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP). "Dekorace na obou popelářských autech tvoří přes 200 metrů kabelů s celkem 4400 úspornými LED diodami," uvedl její šéf Tomáš Jílek.

Vánoční výzdobu plánuje i DPP, který tramvaje podle svého webu poprvé pošle do ulic v sobotu v 16:30 v průvodu, který pojede od Muzea MHD ve Střešovicích přes Hradčanskou, Letnou, Nábřeží Kapitána Jaroše k Právnické fakultě. Nasvícené tramvaje budou jezdit do Tří králů. Vánočně vyzdobená bude také stanice metra Křižíkova a Muzeum MHD.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Rozkvetlé a pestré vodojemy. Foto: Vojta Herout Nadace Partnerství Cenu Prahy Adapterra Awards 2025 získaly rozkvetké vodojemy Pohled z rozhledny v pražské botanické zahradě Foto: Botanická zahrada Praha Botanická zahrada v pražské Troji by mohla mít dvě nové stálé expozice Lavička Foto: Depositphotos V Chotkových sadech vznikne několik nových vyhlídek s piknikovými stoly

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist