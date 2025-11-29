Do ulic Prahy od neděle vyjede dvojice vánočně ozdobených popelářských vozů
První vůz podle Komarnického pojede po levém břehu Vltavy v oblastech kolem Pražského hradu, Hradčan, Starého Města nebo Malé Strany. Druhý pak po pravém břehu, tedy na Starém Městě, okolo Betlémského náměstí, Uhelného či Ovocného trhu či kolem Mariánského náměstí. Vzhledem k tomu, že obsah popelnic na směsný odpad končí v malešické spalovně, budou při cestách tam oba vozy občas k vidění i mimo centrum.
Nazdobené vozy firma o adventu vypravuje od roku 2021. Letos jim je pomohla ozdobit další městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP). "Dekorace na obou popelářských autech tvoří přes 200 metrů kabelů s celkem 4400 úspornými LED diodami," uvedl její šéf Tomáš Jílek.
Vánoční výzdobu plánuje i DPP, který tramvaje podle svého webu poprvé pošle do ulic v sobotu v 16:30 v průvodu, který pojede od Muzea MHD ve Střešovicích přes Hradčanskou, Letnou, Nábřeží Kapitána Jaroše k Právnické fakultě. Nasvícené tramvaje budou jezdit do Tří králů. Vánočně vyzdobená bude také stanice metra Křižíkova a Muzeum MHD.
reklama