Do washingtonské zoo se do konce roku vrátí pandy velké z Číny

Čína do konce roku pošle do Spojených států dvě mláďata pand velkých, oznámila podle agentury Reuters Národní zoologická zahrada ve Washingtonu. Krok navazuje na snahu Washingtonu a Pekingu zlepšit vzájemné vztahy poté, co se v loňském roce dostaly podle Reuters na historicky nejnižší úroveň. Téměř všechny dříve zapůjčené pandy se musely vrátit zpátky do Číny, když se vztahy mezi oběma zeměmi začaly zhoršovat a vypršely smlouvy o zapůjčení.Čínský prezident Si Ťin-pching loni vzbudil naději, že Čína opět začne do Spojených států posílat své pandy poté, co se na severu Kalifornie sešel se svým americkým protějškem Joem Bidenem. Na prvním osobním setkání po roce oba přislíbili, že se pokusí snížit napětí ve vzájemných vztazích.

Národní zoo ve svém prohlášení uvedla, že do konce roku přivítá ve washingtonské zoo pandy. "Jsme nadšeni, že můžeme oznámit, že další kapitola našeho partnerství v oblasti chovu a ochrany přírody začíná přivítáním dvou nových medvědů ve Washingtonu, včetně potomka naší milované pandí rodiny," uvedla ředitelka zoo Brandie Smithová. "Tento historický okamžik je pozitivním důkazem, že naše spolupráce s čínskými kolegy má nezvratný dopad," dodala Smithová. Zoo musela zhruba před půl rokem vrátit tři pandy zpět do Číny, když vypršela smlouva o zápůjčce.

Zoologická zahrada v Atlantě je od loňského listopadu jedinou zoo ve Spojených státech s pandami velkými a tato smlouva o zápůjčce vyprší koncem letošního roku.

Čínská vláda již dlouho využívá "pandí diplomacii" k posílení vztahů a v průběhu desetiletí zapůjčuje velké, ale přítulně vypadající černobílé medvědy do zoologických zahrad v různých zemích jako zvířecí vyslance dobré vůle.

Zpráva je podle Reuters jasným znamením, že Peking souhlasí se stabilizací vztahů s Washingtonem.

Peking věnoval dvě pandy velké jako dar USA v roce 1972 po historické návštěvě prezidenta Richarda Nixona v době studené války. Od té doby byly do USA zapůjčeny další pandy pro výzkumné a vzdělávací účely a medvědi jsou trvale největší atrakcí v zoologických zahradách a přitahují miliony obdivovatelů.

Čínská asociace na ochranu divoké přírody v únoru uvedla, že spolupracuje s Národní zoologickou zahradou na opatřeních, která by mohla přivést další pandy zpět do USA, včetně zoo v San Diegu.

