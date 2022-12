Pandy ne. Symbolem světové ochrany biologické rozmanitosti by měly být spíš lasičky

Karel Zvářal 9.12.2022 08:19

O jezevce (u nás) bych strach neměl, to je vyšší váhová kategorie, než liška, kuna, káně, výr, puštík. Ale lasička, hranostaj, tchoř jsou na zlomečcích ještě nedávných stavů. A např. dnes zikonizovaný sýček - dříve však nenáviděný a pronásledovaný, se během několika desetiletí proměnil z nejhojnějšího druhu sovy v nejvzácnější. Je na vině klimatická změna? Ba ne, milý pane, změna hospodaření, ale tentokráte s bredátory. Rytíři počínajíc, plus výše jmenované druhy. Holt, potravní koláč je jen jeden, a v přírodě je to vždy o fyzické převaze. Silnější vítězí. A vzývaná "rovnováha" je v řadě případů jen ochranářská chiméra.

