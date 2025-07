Vědci z Masarykovy univerzity objevili na Islandu čtyři druhy plžů z Evropy

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | JayMantri / pixabay.com

Vědci z Masarykovy univerzity (MU) při dlouhodobém výzkumu islandské přírody objevili čtyři druhy trpasličích suchozemských plžů původem z Evropy. Tyto druhy zatím na Islandu žádné průzkumy neobjevily."Překvapilo nás, že i přes dřívější průzkumy nebyly tyto druhy dosud na Islandu zaznamenány. To zcela určitě neznamená, že by se tam objevily nově, mohly být jen snadno přehlížené. Je možné, že zde žijí tisíce let a unikaly i pozornosti dřívějších přírodovědců, než se nám je podařilo nalézt díky zacílenému průzkumu rašelinných mokřadů," uvedl Michal Horsák, vedoucí výzkumného týmu z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU.

Vědci v letech 2016 až 2024 odebrali na Islandu vzorky v 97 přírodních lokalitách. Čtyři druhy plžů, které byly dosud známé na evropském kontinentu, našli na rašeliništích sycených spodní vodou na jihu ostrova. Po návratu analyzovali DNA plžů, což potvrdilo jejich evropský původ.

"Zřejmě se na Island dostali přirozenou cestou, mohli je sem zanést ptáci," doplnil Horsák.

Výzkum zaznamenal velké rozdíly mezi jednotlivými lokalitami v množství druhů suchozemských plžů. Zatímco na některých místech jich vědci našli až 14, na jiných nenašli ani jeden druh.

"Výsledky ukazují, že tyto rozdíly i rozšíření druhů jsou na Islandu silně ovlivněny klimatem, jelikož nejvíce druhů žije v jižní části ostrova, zatímco na chladnějším severu se mnohé vůbec nevyskytují. Zjištěné rozdíly podle autorů podporují hypotézu, že většina islandských suchozemských plžů osídlila ostrov až po poslední době ledové, tedy v průběhu posledních deseti tisíc let," dodal vedoucí výzkumného týmu.

