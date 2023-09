Do zlínské zoo dorazil samec slona afrického, zahrada chce přirozený chov

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Zlín Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V Česku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do zlínské zoologické zahrady včera večer dorazil samec slona afrického Jack. Chovatelé jej přivezli z maďarské zoo Sóstó. Transport trval devět hodin, slona vážícího pět tun převezl kamion ve speciálním kontejneru.

"Otevíráme novou kapitolu chovu, budeme mít nejen tři slonice a mládě po umělé inseminaci, ale se slonem, respektive býkem afrického slona, můžeme zahájit etapu přirozeného rozmnožování slonů, za což jsme moc rádi," řekl ČTK ředitel zlínské zoo Roman Horský.

Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V Česku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem. První mládě slona afrického v Česku, sameček Zyqarri, se narodil v červnu 2021 po inseminaci. Pro zlínskou zoo to byla velká událost.

Třicetiletý samec Jack měří asi 320 centimetrů, samice ve zlínské zoo jsou o půl metru nižší. "Jack je samec odzkoušený, jsou po něm už čtyři mláďata, má veškeré předpoklady k tomu, aby si tady plnil svou misi. Vypadá, že to je velmi komunikativní býk a věřím, že se mu u nás bude líbit," uvedl ředitel. Samec je podle něj v nejlepším věku. "Vkládáme do něj velké naděje, chtěli bychom, aby vzniklo harmonizující stádo. Všechny slonice cyklují, což je ta nejlepší zpráva," uvedl Horský.

Chovatelé nechají samce několik dní v klidu. "Každý transport je zátěž pro organismus. Stráví nejbližší dny, aby měl co nejméně vnějších podnětů, aby si zvyknul na nové prostředí," uvedl ředitel. Chovatelům pomůže také specialista na slony Con Mul z Nizozemska.

Sbližování se slonicemi bude postupné. "Jack je sice odzkoušený, pobýval i se svými mláďaty, ale budeme postupovat obezřetně a budou se seznamovat za bariérou," uvedl ředitel. Nejdříve se samec se samicemi ani neuvidí, ucítí se však a není vyloučeno, že se přes horní okraje bariéry osahají chobotem. "Uvidíme také, jak budou reagovat samice, jsou částečně neklidné, moc dobře vědí, že se něco bude dít," uvedl Horský. Podle situace se rozhodne, kdy samec půjde do venkovního výběhu, důležité bude také počasí. "Může to být za týden, může to být za tři týdny. Naše ambice je, aby si osahal výběh, než bude sychravo a začne zima," uvedl ředitel.

Zahrada na konci loňského roku dokončila chovné zařízení pro slony s vnitřním ustájením. S rozlohou asi 3700 metrů čtverečních patří mezi tři největší chovná zařízení na světě. Místo je tam až pro deset slonů. Chovné zařízení je součástí první etapy projektu Karibuni, stálo asi 120 milionů korun. Celá první etapa, kdy vznikly i dva výběhy, stála 161 milionů korun.

"Samce slona afrického se podařilo získat po mnohaletém úsilí. Byl to běh na dlouhou trať," uvedl ředitel. Byl by rád, kdyby slon zůstal v zahradě minimálně několik let. "Bylo by skvělé, kdyby se podařilo od každé samice odchovat jedno slůně. A byl bych rád, aby si to Jack zopakoval několikrát. Naději do toho vkládají i ostatní zoo, které chovají africké slony, každé mládě je velmi cenné," uvedl ředitel.

reklama