Dobřany na Plzeňsku letos vysázely svůj první obecní ovocný sad

Svůj první obecní ovocný sad vysázely letos šestitisícové Dobřany na jižním Plzeňsku. Desítky místních dobrovolníků vysázely na ploše 1,5 hektaru 90 dvouletých stromků třešní. Město se bude o sad v režimu ekologického zemědělství starat, bude pečovat o koruny stromů a také například bude v sadu dvakrát ročně sekat trávu. Za několik let budou moci obyvatelé ochutnat první třešně, řekla ČTK místostarostka Lenka Tomanová (Aktivní Dobřany).

"Nevím o obci nebo městě v našem okolí, že by zakládalo sad. My jsme s tím přišli před dvěma lety. Rozplánovali jsme to tak, že nejprve jsme vypověděli nájemní smlouvu se zemědělcem. Ten nám nakonec ještě pomohl pole zorat," řekla. Území pro sad sousedící s městským lesoparkem a odpočinkovou zónou města Martinská stěna je ve svahu a má kamenitou půdu. Pro pěstování zemědělských plodin není nejlepší, navíc je tam silná eroze půdy. Zasetá travní směs vytvořila drny, které zem před sázením stromků zpevnily.

Dobrovolníků na sázení se sešlo přes 30. Starostu Martina Sobotku (Aktivní Dobřany) těší, že projekt tak má komunitní charakter, že na založení třešňového sadu se aktivně podíleli sami obyvatelé města. "Je tam šest kultivarů třešní, které budou nakvétat a plodit postupně," řekla Tomanová. V budoucnu by tak měl sad dávat plody nepřetržitě po několik letních týdnů. Území je volně přístupné veřejnosti, není oplocené. Pletivo zatím chrání pouze kmeny jednotlivých stromků proti okusu a také jejich kořenový systém před škůdci. "Lidé se tam budou procházet a budou ochutnávat. Zvolili jsme malé stromy, abychom to případně zvládli zalévat," uvedla místostarostka.

Pokud se městská třešňovka osvědčí, mají Dobřany v plánu obecní sad ještě rozšířit. "Když to zvládneme, do druhé etapy je tam ještě kus pole, ještě větší plocha. Tam bychom zřejmě vysázeli už jiné stromy - ořešáky, jabloně, hrušně," dodala Tomanová.

