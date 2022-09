Dobrovolníci založili uprostřed olomouckého sídliště Nové Sady park

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Park uprostřed olomouckého lidnatého sídliště na Nových Sadech založili v sobotu dobrovolníci, kteří si koupili strom a vlastníma rukama ho zasadili. Akci, na které lidé sázeli duby, javory, lípy i okrasné třešně, pořádá Nadace Malý Noe spolu s radnicí. "Patronem stromu se mohl a může stát kdokoliv. Jednotlivec, rodina i celá firma. Tedy každý, kdo má chuť podpořit výsadbu parku, přírodu a také handicapované či jinak znevýhodněné děti," sdělil ČTK předseda správní rady nadace Jaroslav Strejček.

Každý, kdo se rozhodl stát patronem a koupil si strom, získá děkovný list a průkaz svého patronství. U vstupu do parku bude také umístěna informační tabule s plánem výsadby i seznamem stromů a jejich patronů. V novém parku nebudou chybět ani lavičky. Výsadbu organizačně zajistí odborná firmy, která podle Strejčka bude po dobu pěti let garantovat údržbu parku. Firma v parku předem vyhloubí jámy, umístí a upevní do nich vzrostlé stromy a patroni podle instrukcí organizátorů vše dokončí. Sázení stromů v sobotu doplní kulturní vystoupení děti z dětského domova.

Půjde tak o šestý sad, o jehož výsadbu se postará Nadace Malý Noe. V dosavadních pěti projektech zajistili dobrovolníci vysazení 348 stromů. Parky dosud vyrostly ve Velkém Týnci, Přerově, Plumlově, ve Šternberku a v Olomouci, kde tak půjde o druhý park. První s názvem Park Malého Noe vyrůstá v Neředíně od října 2014.

"Už při založení nadace jsme si dali do vínku několik zásad. Tou největší je pomáhat dětem systémem 100 procent. To znamená, že všichni v nadaci jsme stoprocentně dobrovolníci. Nemáme žádné zaměstnance a 100 procent hodnoty darů, které získáme, dáváme na pomoc dětem. A pomáháme efektivně rodinám na hranici životního minima, kde to nestíhá stát ani zdravotní pojišťovny," podotkl Strejček. Nadace Malý Noe podle něj výsadbou parku na Nových Sadech oslaví své patnáctileté výročí.

