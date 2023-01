Dobrovolníci letos opět vyčistí řeku Sázavu a její břehy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | www.cistarekasazava.cz Úklid Čistá Sázava 2019.

Dobrovolníci budou i letos uklízet řeku Sázavu a její břehy. Osmnáctý ročník akce Čistá řeka Sázava se uskuteční od 14. do 16. dubna. Zájemci se mohou od poloviny února registrovat na webu www.cistarekasazava.cz , uklízet se bude osmdesátikilometrový úsek mezi Kácovem a Pikovicemi. Loni se do akce zapojilo 761 lidí, kteří sesbírali 16,3 tuny odpadků, informovala ČTK Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví.

Při on-line registraci musí účastník vyplnit všechny informace, které by měl organizátor vědět, například o zdravotní způsobilosti. "Za těch 18 let může být pro někoho projekt Čistá řeka Sázava už rutinou. My se ale každoročně snažíme o jeho vylepšení," uvedla manažerka projektu Barbora Melounová. Letos nebude nutné odevzdávat čestné prohlášení v papírové podobě. Každý účastník bude mít dost času si přečíst, k čemu se účastí na akci zavazuje a co k ní potřebuje. Pokud vše správně vyplní, potvrzená registrace mu přijde e-mailem.

Po dvouleté pauze způsobené koronavirem organizátoři připravují i tradiční poúklidové setkání dobrovolníků. Akce Karneval na řece se uskuteční 3. června v kempu Pod Vrbou v Sázavě. Na akci bude možné spatřit i recesistická plavidla, která vyrobí a předvedou skupiny dobrovolníků, kteří se letos zapojí do úklidu.

Během uplynulých 17 let se z břehů řeky sesbíralo kolem 400 tun odpadků a pomáhalo při tom 16 000 dobrovolníků. V posledních letech je ale odpadků spíše méně, staré skládky se odkrývají jen minimálně a nové už nevznikají. V prvních letech se řeka uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, nyní se čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou.

