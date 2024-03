Dobrovolníci letos opět vyčistí řeku Sázavu a její břehy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | kajano / Shutterstock Sázava

Dobrovolníci budou i letos uklízet řeku Sázavu a její břehy. Devatenáctý ročník akce Čistá řeka Sázava se uskuteční od 12. do 14. dubna. K účasti je potřeba se předem přihlásit na www.cistarekasazava.cz . Do loňského úklidu Sázavy a jejích přítoků se zapojilo 1768 lidí, kteří sesbírali 17 tun odpadků, informovala Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví.

"On-line registraci by měl osobně vyplnit každý účastník, v případě, že je mladší 18 let, ji za něj vyplní jeho zákonný zástupce. Pokud se na akci chystá skupina více lidí, je nutné to předem nahlásit na telefon 723 881 081," uvedla za pořadatele ředitelka Posázaví Bohunka Zemanová. Včasná registrace je podle ní zárukou toho, že se zájemce bude moci úklidu zúčastnit. Počet míst je totiž omezený.

V minulých 18 letech se do projektu zapojilo přes 16 000 dobrovolníků, kteří sesbírali kolem 400 tun odpadků. V posledních letech bývá nepořádku kolem řeky méně, staré skládky se odkrývají jen minimálně a nové už nevznikají. Letos se dá ale očekávat, že vzhledem ke zvýšené hladině řeky Sázavy na konci loňského roku budou mít dobrovolníci práce o trochu víc.

V prvních letech se Sázava uklízela mezi městem Sázavou a Pikovicemi, nyní se čistí pod taktovkou více organizátorů napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Podobně v Česku dobrovolníci čistí i další řeky, například Berounku, Jizeru, Moravu, Ohře, Vltavu či Labe.

