Dobrovolníci v Dašicích vysadí 56 stromů, mohou je i adoptovat
31.8.2025 11:03 | DAŠICE (ČTK)
Lípa srdčitá
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radio Tonreg / Flickr.com
Sázení je naplánované na 3. a 4. září. Zájemci se mohou registrovat na webovém odkazu. "Lidé si mohou udělat ke stromu pouto, mohou stromy adoptovat. Adopce je fajn, že tam mohou chodit na procházky, uvidí, jak se jim daří. Někdo si tam dá název firmy, někdo jméno vnučky. Kdo je přihlášený předem, připravíme mu cedulku s jménem," řekla Konířová.
O stromy nebudou muset pečovat adoptivní "rodiče", o údržbu dřevin se postará město Dašice. Vybrané dřeviny se do lokality dobře hodí a měly by tam prospívat, dodala Konířová.
