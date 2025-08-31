https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/dobrovolnici-v-dasicich-vysadi-56-stromu-mohou-je-i-adoptovat
Dobrovolníci v Dašicích vysadí 56 stromů, mohou je i adoptovat

31.8.2025 11:03 | DAŠICE (ČTK)
Lípa srdčitá
Lípa srdčitá
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radio Tonreg / Flickr.com
Dobrovolníci vysadí v Dašicích na Pardubicku 56 stromů. Vznikne Lánská alej, ve které porostou lípy srdčité a olše lepkavé. Vysazené stromy si lidé mohou adoptovat a mít na nich cedulku se svým jménem. ČTK to řekla Monika Konířová z Koalice nevládek Pardubicka.
 
"Alej bude navazovat na ulici U Kasáren, je tam polní cesta. Místo si vybralo město Dašice. Akce má propojit starousedlíky s novousedlíky. Na začátku se konalo komunitní plánování, co tam lidé chtějí, co si přejí udělat," řekla Konířová. Výsadba je součástí projektu Komunita pro komunitu.

Sázení je naplánované na 3. a 4. září. Zájemci se mohou registrovat na webovém odkazu. "Lidé si mohou udělat ke stromu pouto, mohou stromy adoptovat. Adopce je fajn, že tam mohou chodit na procházky, uvidí, jak se jim daří. Někdo si tam dá název firmy, někdo jméno vnučky. Kdo je přihlášený předem, připravíme mu cedulku s jménem," řekla Konířová.

O stromy nebudou muset pečovat adoptivní "rodiče", o údržbu dřevin se postará město Dašice. Vybrané dřeviny se do lokality dobře hodí a měly by tam prospívat, dodala Konířová.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
