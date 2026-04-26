Dobrovolníci v Přerově zachránili téměř 1000 obojživelníků při jarní migraci

26.4.2026 02:35 | PŘEROV (ČTK)
Téměř 1000 obojživelníků letos zachránili dobrovolníci při jarní migraci žab u lužního lesa Žebračka na okraji Přerova. Zvířata zachycovali pomocí mobilních zábran, studenti je poté posbírali, bezpečně přenesli přes rušnou silnici a vypustili na stinném místě u břehu Malé laguny. Akce pro letošek skončila, řekla ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová.
 
Žáby a další obojživelníci putují přes silnici každoročně. O jejich bezpečnou cestu do cíle se letos postarali studenti Střední zemědělské školy a o víkendech dobrovolníci z řad studentů Gymnázia Jakuba Škody i pracovníci magistrátu.

"Smyslem celé akce je ochránit obojživelníky před úhynem na frekventované komunikaci v Bezručově ulici, kde v minulosti docházelo k jejich hromadnému usmrcování. Letošní přenosy probíhaly od 15. března a během necelého jednoho měsíce se podařilo posbírat a bezpečně přenést přibližně 950 jedinců," uvedla mluvčí. Nejčastěji šlo o ropuchy, ve zhruba stovce případů o skokany. Na trase se letos objevila také jedna rosnička a dva čolci.

Počet přenesených obojživelníků byl o dvě třetiny nižší než loni, tehdy dobrovolníci zachránili 3086 jedinců zvláště chráněných druhů. Šlo například o ropuchy obecné a zelené, skokany štíhlé i zelené či čolky obecné, uvedl dříve náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Historická data podle mluvčí radnice ukazují, že zájem obojživelníků o tuto oblast se v čase mění. V roce 2010 dobrovolníci přenesli 3675 žab, o rok později 3192. V roce 2012 počet klesl na 476 zvířat a v roce 2013 na 367. Kvůli prudkému úbytku obojživelníků byl pak transfer na několik let přerušen. Přenos zvířat město obnovilo loni. Přerov má od Olomouckého kraje výjimku pro nakládání se zvláště chráněnými druhy živočichů, která umožňuje přenášet žáby do roku 2030.

