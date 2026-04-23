Lidé ze sedmi českých měst se mohou zapojit do pozorování přírody v rámci akce City Nature Challenge 2026
Jak se zapojit? Princip je velmi jednoduchý. Stačí vyrazit ven – do parku, na sídliště, k řece, do lesa nebo na zahradu – vyfotit jakýkoli volně žijící organismus a snímek nahrát do aplikace iNaturalist. Pozorování lze do systému vkládat až do 10. května 2026, kdy probíhá jejich určování a ověřování online komunitou odborníků i nadšenců.
Velkou výhodou aplikace je automatické rozpoznávání druhů pomocí umělé inteligence, díky němuž se může zapojit opravdu každý bez ohledu na přírodovědné znalosti.
Záznamy ze City Nature Challenge nejsou jen soutěžní statistikou. Data z platformy iNaturalist využívají vědci po celém světě při studiu rozšíření druhů, změn v krajině i dopadů klimatických změn. Občanská věda se tak stává důležitým nástrojem moderního výzkumu a umožňuje veřejnosti aktivně se podílet na poznávání a ochraně přírody.
Výzvu globálně koordinují Kalifornská akademie věd v San Francisku a Přírodovědné muzeum v Los Angeles od roku 2016. Do loňské čtyřdenní výzvy se zapojilo více než sto tisíc lidí v 667 městech po celém světě, kteří do systému iNaturalist zaznamenali přes 3,3 miliony pozorování.
V průběhu výzvy připravují čeští organizátoři řadu akcí pro veřejnost. Účastníci tak mohou objevovat městskou přírodu samostatně i pod vedením biologů.
Národní muzeum, organizátor projektu v Praze, pořádá již tradičně Víkend otevřených dveří běžně nepřístupného areálu Kroužkovací stanice. Pro návštěvníky jsou připraveny ukázky kroužkování ptáků, ornitologická exkurze v Hostivařském lesoparku a množství aktivit o městské přírodě pro malé i velké zájemce. Jak dokonale fotit divokou přírodu si vyzkouší přihlášení účastníci během kurzů fotografování městské přírody se zoologem Vítem Lukášem, které proběhnou v Královské oboře Stromovka.
Ve dnech 25. a 26. 4. 2026 čeká na všechny v brněnské džungli pestrý doprovodný program, který zve k objevování přírody přímo ve městě. V sobotu se můžete vydat s Moravským zemským muzeem na botanickou exkurzi za Komín nebo zamířit do Zoo Brno na akci Den Země. V neděli pak naváže bryologická exkurze z Řečkovic do Medlánek, zatímco v Zoo Brno si zájemci vyzkouší focení přírody a práci s aplikací iNaturalist pod vedením odborníků. Oslavy planety i brněnské biodiverzity doplní také program na Hvězdárně a planetáriu Brno.
Organizátoři na Uherskohradišťsku budou již tradičně pořádat soutěž pro jednotlivce o největší počet pozorovaných druhů. Hlavním koordinátorem projektu je Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Jihočeský organizátor, Biologické centrum Akademie věd ČR, zve na dvě přírodovědné vycházky v Českých Budějovicích. S odborníky můžete vyrazit na Vrbenské rybníky pozorovat ptáky a hmyz v sobotu 25.4. a v neděli 26.4. se můžete vydat poznávat rostliny a hmyz na Tůně u Špačků.
Ostrava se svými partnery opět nachystala vycházky do "městské divočiny" pro veřejnost. Knihovna města Ostravy si připravila 24. dubna od 10 hodin vycházku pro účastníky všech generací spojenou s poznáváním léčivých i jiných rostlin a živočichů. V sobotu 25. dubna dopoledne můžete vyrazit do Zoo Ostrava na speciální komentovanou vycházku přírodním areálem v zoo nebo se vydat s odbornými pracovníky Ostravského muzea do areálu Landek. V neděli 26. dubna můžete vyrazit na tradiční pozorování ptáků pořádané Slezskou ornitologickou společností od 7 hodin nebo s Ostravskou univerzitou na haldu Michálka od 11 hodin.
Veselsko se zapojuje do projektu letos již potřetí. Partnersky jej zaštiťuje Ústav geoniky AV ČR a Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty. Letos je pro žáky základních škol na Veselsku připravena soutěž v pozorování a zaznamenávání druhů, která má za cíl podpořit jejich zájem o přírodu a přiblížit principy občanské vědy.
Letos se mezi zapojená města nově zařadí také Olomouc. Olomoucký projekt organizuje Vlastivědné muzeum ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého. Účastníci se mohou těšit na botanickou exkurzi podél řeky Bystřice v městské části Bělidla, kde se dochovaly druhově pestré listnaté lesy, i na ornitologickou vycházku zaměřenou na poznávání ptáků v městských parcích. Program doplní rodinně laděná exkurze v okolí Pevnosti poznání, která hravou formou představí rozmanitost městské přírody – od rostlin přes hmyz až po ptactvo. Pro přihlášené školní třídy je navíc připraven 24. dubna volný vstup do přírodovědné expozice Vlastivědného muzea v Olomouci.
Podrobné informace o zapojených městech a programu jsou k dispozici na českém webu projektu https://citynaturechallenge.cz
