Návrat divokých koní, zubrů a praturů do krajiny podporuje rozmanitost hmyzu, potvrzuje rozsáhlá česká studie

27.5.2026 04:53 | PRAHA (Ekolist.cz) | Daniela Procházková
Foto | Michal Köpping / Biologické centrum AV ČR
Druhová pestrost hmyzu v české přírodě výrazně klesá. Zmírnit tento propad může návrat velkých kopytníků – divokých koní, zubrů a praturů – do krajiny. Ukazuje to rozsáhlá studie českých vědců vedených výzkumníky z Biologického centra Akademie věd České republiky (BC AV ČR).
 
Výzkumníci sledovali pět skupin hmyzu na jedenácti lokalitách v České republice s celoroční pastvou velkých býložravců. Výsledky publikoval odborný časopis Journal of Applied Ecology.

Foto | Vojtěch Lukáš / Biologické centrum AV ČR

„Zajímalo nás, zda návrat velkých býložravců dokáže alespoň částečně nahradit procesy, které v krajině chybí od vymizení megafauny,“ říká autor studie Martin Konvička z Biologického centra AV ČR.

Megafauna, tedy velcí býložravci od praturů a zubrů až po mamuty v pravěku, kteří po tisíciletí utvářeli evropskou krajinu, z většiny území zmizela vlivem lidské činnosti. Hmyz je přitom silně závislý na struktuře prostředí, a v důsledku změn v krajině patří mezi nejrychleji ubývající skupiny organismů.

Foto | Vojtěch Lukáš / Biologické centrum AV ČR

Více opylovačů i kobylek

Výzkum probíhal 10 let na jedenácti unikátních lokalitách, které vznikly díky organizaci Česká krajina. Právě tato organizace sehrála klíčovou roli v tom, že se do Česka vrátili velcí kopytníci a vytvořila tak mimořádné podmínky pro výzkum jejich vlivu na přírodu. Vědci tak mohli porovnávat pastviny s přítomností divokých býložravců – exmoorských koní, praturů a zubrů – s okolními plochami bez pastvy.

Ukázalo se, že na pasených lokalitách přibylo druhů i jedinců včel a vos a výrazně také vzrostly počty kobylek a sarančat. U ostatních skupin, mezi něž patřili denní a noční motýli či mravenci, se celková druhová bohatost výrazně nelišila. „Efekt nebyl u všech skupin stejný, ale důležité je, že jsme nepozorovali negativní dopady velkých zvířat na žádnou z nich,“ říká entomolog Jan Walter.

Foto | Michal Köpping / Biologické centrum AV ČR

Nejde jen o počet druhů, ale i jejich vlastnosti

Klíčovým zjištěním studie je, že vlivem návratu velkých kopytníků do krajiny se zásadně mění druhové složení hmyzu. Přibývají především druhy, které jsou menší a méně pohyblivé, mají specializovanější nároky na prostředí, využívají nízké byliny a dokážou přežít v prostředí pravidelně narušovaném pastvou.

„Velcí býložravci vytvářejí pestrou mozaiku prostředí od spasených ploch po narušenou půdu. A právě tato různorodost je pro mnoho druhů hmyzu klíčová,“ vysvětluje Martin Konvička.

Foto | Michal Köpping / Biologické centrum AV ČR

Návrat podmínek, na které je hmyz evolučně zvyklý

Většina dnešních druhů hmyzu se vyvinula v době, kdy evropskou krajinu obývala početná megafauna. Po jejím vybití člověkem nahradilo její působení tradiční hospodaření, které zahrnovalo stálou přítomnost skotu, koní a dalších zvířat všude v krajině.

Moderní intenzivní zemědělství a lesnictví však tyto podmínky odstranilo. Návrat velkých býložravců do krajiny podle autorů studie napodobuje přirozené narušování prostředí, které dříve způsobovala velká zvířata. Obnovuje tak chybějící ekologické procesy a může zmírnit negativní dopady intenzivního hospodaření.

Foto | Michal Köpping / Biologické centrum AV ČR

Autoři zároveň upozorňují, že tento přístup není univerzálním řešením. Některé druhy hmyzu mohou být naopak potlačeny, například ty vázané na vysokou travní vegetaci nebo málo narušované plochy. „Důležité je udržet v krajině pestrost – tedy kombinaci spásaných i nespásaných míst. To by při dostatečné velikosti ploch s velkými kopytníky zajistila samotná aktivita zvířat v kombinaci s působením predátorů,“ doplňuje Martin Konvička.

Návrat divokých býložravců tak představuje slibný nástroj pro ochranu hmyzu a dalších organismů, pro obnovu ekologických funkcí krajiny, a nabízí se i jako alternativa k nákladné péči o některá chráněná území.

„Velcí býložravci nejsou jen symbol divočiny. Jsou to klíčoví architekti krajiny, kteří pomáhají udržet život v celé jeho rozmanitosti,“ uzavírá Martin Konvička.

Studie je volně k dispozici (open access).

Walter J., Fric Z. F., Filippov P., Jirku M., Klimes P., Machac O., Perlik M., Potocky P., Ricl D., Spitzer L., Vrba P., Konvicka M. 2026. Trophic rewilding restructure the insect communities according to their functional traits: Insights from a multitaxa study. Journal of Applied Ecology DOI: (Autoři studie z BC AVČR uvedeni tučně). DOI: 10.1111/1365-2664.70399

foto - Procházková Daniela
Daniela Procházková
Autorka je pracovnicí Biologického centra AV ČR.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
SV

Slavomil Vinkler

27.5.2026 06:03
žluťásek úzkolemý
Ohrožení a ochrana. Vymřelý (1987), od 90. let 20. století nejsou k dispozici žádná hlášení o výskytu. Rapidně ustupuje i ve všech okolních státech (vymizel v Rakousku a na Slovensku, v Maďarsku je kriticky ohrožený). Poblíž moravských lokalit tudíž neexistují žádné potenciální “zdrojové” populace. Přestože příčiny ústupu jsou velmi málo známé, určité informace lze vyčíst z údajů o změnách biotopu na nejznámějších moravských lokalitách, kde zjevně došlo k pomalým, leč ve svém důsledku závažným změnám ekologických podmínek. Například na Pálavě, jakož i na Čejčsku, se před vyhlášením rezervací běžně páslo, v současnosti je většina pálavských bradel zarostlá dřevinami. Žluťásek úzkolemý pravděpodobně vyžaduje plošně rozsáhlou mozaiku krátkostébelných stepí s nezapojeným drnem, která na jižní Moravě již nikde není.
Odpovědět
 
